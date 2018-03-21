IDC：今年可穿戴设备出货1.329亿部 智能手表占1/3

新浪科技讯 北京时间3月21日晚间消息，IDC今日发布报告称，今年全球可穿戴设备出货量预计将达到1.329亿部，而智能手表将占到约1/3。

由于智能手表的价格相对较高，因此将占到消费者的整体可穿戴设备开支的约2/3。

IDC分析师杰特什·乌布拉尼(Jitesh Ubrani)称，智能手表之所以越来越受欢迎，主要得益于其健康和健身功能。将来，这部分功能依然十分重要，但用户也会继续寻求其他功能。

乌布拉尼说：“用户终于开始接受智能手表，需要智能手表的一些功能。除了健康和健身应用，移动支付和消息应用也开始流行。此外，新增的蜂窝网络功能也吸引了一批用户。另外，用户也期待其他一些新功能，如音乐流媒体服务等。”

IDC同时预计，2022年智能手表在可穿戴设备市场的份额将从今年的32.8%提高到38.3%，而智能手环的市场份额将从今年的36%降至22%。IDC同时指出，智能手环的市场份额不会持续下滑，将来出货量还会略微增长。

IDC称，未来五年全球可穿戴设备市场将保持13.4%的年复合增长率，2020年出货量将达到2.194亿部。(李明)