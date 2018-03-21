新浪科技> 业界 > 正文

IDC：今年可穿戴设备出货1.329亿部 智能手表占1/3

IDC：今年可穿戴设备出货1.329亿部 智能手表占1/3
2018年03月21日 18:20 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月21日晚间消息，IDC今日发布报告称，今年全球可穿戴设备出货量预计将达到1.329亿部，而智能手表将占到约1/3。

　　由于智能手表的价格相对较高，因此将占到消费者的整体可穿戴设备开支的约2/3。

　　IDC分析师杰特什·乌布拉尼(Jitesh Ubrani)称，智能手表之所以越来越受欢迎，主要得益于其健康和健身功能。将来，这部分功能依然十分重要，但用户也会继续寻求其他功能。

　　乌布拉尼说：“用户终于开始接受智能手表，需要智能手表的一些功能。除了健康和健身应用，移动支付和消息应用也开始流行。此外，新增的蜂窝网络功能也吸引了一批用户。另外，用户也期待其他一些新功能，如音乐流媒体服务等。”

　　IDC同时预计，2022年智能手表在可穿戴设备市场的份额将从今年的32.8%提高到38.3%，而智能手环的市场份额将从今年的36%降至22%。IDC同时指出，智能手环的市场份额不会持续下滑，将来出货量还会略微增长。

　　IDC称，未来五年全球可穿戴设备市场将保持13.4%的年复合增长率，2020年出货量将达到2.194亿部。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有