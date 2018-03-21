加州测试无人驾驶公交车 将为办公园区提供摆渡服务

新浪科技讯 北京时间2月21日下午消息，加州第一批无人驾驶公交车本月开始在圣拉蒙（San Ramon）市行驶，该市距离旧金山大约30英里（约合48公里）。这个纯电动无人驾驶公交车能够承载12个人，其中包括6个座位与6个站立位。和目前在美国测试的其他无人驾驶汽车不同的是，这辆车并未配备安全员。

据CBS News记者报道，这辆在圣拉蒙市区低速行驶的纯电动摆渡车没有司机，甚至连方向盘和刹车踏板都没有配备。这是第一辆在加州取得公共道路行驶资格的全无人驾驶汽车。

本周一，由于自动驾驶汽车在亚利桑那撞死行人事件，Uber暂停了他们的无人驾驶汽车测试项目。

在圣拉蒙交通管理部门领导兰迪·岩崎（Randy Iwasak）看来，这辆无人驾驶公交车让他感到非常兴奋。

他表示：“在为期数月的许可申请之后，只是我第一次乘坐这辆车。这种感觉很不错。”据East Bay Times报道，今年晚些时候，在测试工作完成之后，两辆无人驾驶公交车将会投入运营，在当地大型办公园区内为员工提供固定线路摆渡车服务。

在圣拉蒙市市长比尔·克拉克森（Bill Clarkson）看来，无人驾驶摆渡车不仅能够解决交通拥堵问题，还能够解决停车难的问题，因为这种技术普及之后，人们对自己购买汽车的需求将会降低。

克拉克森表示：“每一个停车位都需要花钱来建造，而且建造车库花的钱还会更多，每个停车位需要大约7万美金的成本，这是一笔巨大的开销。”

岩崎表示：“我们在大型基础设施上所做的工作将会变得更少，然后把道路拓宽，这样能够在未来很长一段时间里解决交通拥堵的问题。”

CBS News记者对这辆无人驾驶摆渡车进行了安全性测试，在车辆行驶的时候突然走向车前，车辆的感应器成功探测到了突然出现的情人并且立刻完成停车操作。

当地政府希望在结束测试后能够让这种无人驾驶公交车投入运营，让当地民众可以享受科技带来的便利。(行云)