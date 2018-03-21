新浪科技> 业界 > 正文

Google收购Lytro完善光场技术 交易不超过4000万美元

Google收购Lytro完善光场技术 交易不超过4000万美元
2018年03月21日 14:32 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：cnBeta

　　上周在Steam上线的Welcome to Light Fields应用，谷歌向我们展示了在虚拟现实世界的沉浸式摄影，以及用于拍摄的多摄像头技术。而现在谷歌希望通过收购第三方公司来进一步完善光场技术。从多方消息源称Google正计划收购Lytro，后者是一家图形初创公司，起初作为面向消费市场的开创性相机公司运营，随后为虚拟现实提供深度数据和光场技术。

　　根据内部知情人士透露这笔交易是以“资产出售”方式进行的，交易额不超过4000万美元。此外一个消息源称并非所有职工都并入Google，其中部分职员已经拿到了遣散费，此外本次收购还包含Lytro公司所拥有的59项涉及光场技术和其他数字成像技术有关的专利。

　　对于Lytro和它的投资者来说这次交易并不太成功。这家初创公司最近成功筹集了超过2亿美元的资金，而且在2017年最后一轮估值中达到了3.6亿美元。其中的投资者包括Andreessen Horowitz, Foxconn, GV, Greylock, NEA, Qualcomm Ventures等等。

谷歌交易Lytro
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有