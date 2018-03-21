Google收购Lytro完善光场技术 交易不超过4000万美元

来源：cnBeta

上周在Steam上线的Welcome to Light Fields应用，谷歌向我们展示了在虚拟现实世界的沉浸式摄影，以及用于拍摄的多摄像头技术。而现在谷歌希望通过收购第三方公司来进一步完善光场技术。从多方消息源称Google正计划收购Lytro，后者是一家图形初创公司，起初作为面向消费市场的开创性相机公司运营，随后为虚拟现实提供深度数据和光场技术。

根据内部知情人士透露这笔交易是以“资产出售”方式进行的，交易额不超过4000万美元。此外一个消息源称并非所有职工都并入Google，其中部分职员已经拿到了遣散费，此外本次收购还包含Lytro公司所拥有的59项涉及光场技术和其他数字成像技术有关的专利。

对于Lytro和它的投资者来说这次交易并不太成功。这家初创公司最近成功筹集了超过2亿美元的资金，而且在2017年最后一轮估值中达到了3.6亿美元。其中的投资者包括Andreessen Horowitz, Foxconn, GV, Greylock, NEA, Qualcomm Ventures等等。