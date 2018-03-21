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Uber聘用新副总法律顾问 曾领导该公司企业文化调查

Uber聘用新副总法律顾问 曾领导该公司企业文化调查
2018年03月21日 13:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月21日下午消息，Uber公司聘用了塔米·阿尔巴兰（Tammy Albarran）为该公司副总法律顾问。阿尔巴兰此前曾是法律机构Covington & Burling的合伙人，也曾与美国司法部长埃里克·霍尔德（Eric Holder）一起撰写了Uber企业文化报告。霍尔德也是Covington & Burling的合伙人之一。

　　在加入Uber之后，阿尔巴兰将会向该公司首席法务官托尼·韦斯特（Tony West）报告。

　　在Uber前女性工程师苏珊·富勒（Susan Fowler）爆出Uber存在性别歧视和性骚扰文化之后，Uber找来了阿尔巴兰的法律机构对公司企业文化进行了调查。霍尔德与阿尔巴兰出具的报告帮助Uber发现了多个此前未暴露出来的问题，并且给出了改进意见。

　　在获得报告之后，Uber的董事会一致通过了接受这份报告建议的决议。报告中的改进意见包含了多个方面，例如领导方式的改变、董事会的监管、内部管理培训以及何时应该将事情转交给法务团队等等。

　　阿尔巴兰自2007年起就在Covington & Burling工作。在此之前她在Morrison & Foerster工作了7年的时间，该机构最近代表Uber与Alphabet就自动驾驶技术侵权一案对簿公堂。

　　阿尔巴兰专长于企业内部调查、反腐、监管调查等方面。在加入Uber之后，她将会负责该公司所面临的各种法律事件，例如不久前Uber因今年早些时候发生的数据入侵事件遭到起诉，从去年底开始该公司就在忙着应付来自没改过司法部的多项调查。

　　但是目前Uber最重要的事情就是要为IPO进行准备 ，该公司有望在2019年进行IPO。(行云)

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