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FTC对Facebook数据泄露展开调查 最高罚款2万亿美元

FTC对Facebook数据泄露展开调查 最高罚款2万亿美元
2018年03月21日 12:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月21日下午消息，美国联邦贸易委员会（FTC）对Facebook展开了调查，此前有消息爆出该公司数千万用户的个人信息遭到泄露，被一家数据分析机构利用，为特朗普在总统大选期间获得胜利提供了帮助。

　　一位消息人士透露，本次FTC的调查是Facebook成立以来所遭受的最严重的政治和法律危机。本次调查有可能导致Facebook遭到美国政府的巨额罚款。

　　2011年11月Facebook曾与FTC在用户隐私问题上达成协议，那时FTC也对Facebook进行了调查，理由是怀疑Facebook在用户隐私保护上对用户进行了欺骗。最终这次调查以双方达成协议而告终。协议要求，如果Facebook要在隐私设定范围之外使用用户的数据，他们必须要获得用户的许可。

　　然而不久前，一位前FTC官员表示Facebook与Cambridge Analytica可能违反了该项协议。近日有告密者表示Cambridge Analytica收集了用户以及好友的信息，并且在Facebook告之将数据删除之后依然保留了这些数据。

　　大约有27万明用户下载了Cambridge Analytica的用用。但是由于可以获取用户Facebook好友的信息，为这些Facebook用户对于自己信息被收集一事并不知情。大约有5000万人的信息可能遭到了泄露。

　　如果FTC最终裁决Facebook违反了协议，Facebook可能将会面临巨额罚款，每泄露一个用户的信息，就要罚款4万美元。按照5000万用户的基数算的话，Facebook可能要面临2万亿美元的巨额罚款。

　　本周二，该公司副首席隐私官罗博·谢尔曼（Rob Sherman）似乎知晓了FTC的意图。他在一份声明中表示：“我们依然高度重视保护用户的信息。我们很愿意回应FTC的问询。”上周末，该公司断然否认了他们违反了2011年与FTC签订的协议。

　　Facebook的一位发言人在声明中表示：“我们否认任何有关我们违反了协议的言论。我们非常尊重与用户签订的隐私协议。隐私保护和数据保护是我们做出每一个决策时的基础。”

　　本周二早间，Facebook的股价下跌5.5%，而周一该公司股价跌幅达到了接近7%。

　　FTC方面周二表示，他们已经知晓了本次事件，但是对于他们是否会对此事件进行调查，他们现在还无法回应。

　　但是FTC的一位女发言人随后重申了该机构的权力。她表示：“对于每一起违反规定的事件，我们都会严肃对待，就像2012年谷歌的那次隐私事件一样。”2012年谷歌被指蒙骗苹果Safari浏览器用户，让他们认为只要不修改该浏览器的隐私设置，他们在网上的活动就不会被谷歌跟踪。但实际上，谷歌使用的特殊代码却能绕过Safari浏览器的隐私设置，从而不断追踪用户的上网习惯。谷歌随后因为这次事件被罚款2250万美元。

　　FTC消费者保护局局长大卫·弗拉德克（David Vladeck）表示：“FTC对Facebook发起调查是完全可以理解的事情。”他认为Facebook很有可能违反了与FTC签订的协议，而Cambridge Analytica则违反了联邦法律。弗拉德克也参与了2011年对Facebook发起的调查。

　　FTC的调查仅仅是Facebook目前所面临的法律危机的一部分。此前已经有多名民主党和共和党议员要求该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）出庭针对该公司的隐私行为以及Cambridge Analytica时间进行作证。

　　目前美国法院尚未针对此时间安排听证会。然而美国参议院商务委员已经邀请了Facebook的代表对此事件进行简短陈述。

　　另一个法律制定者民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）也呼吁国会应该留意Cambridge Analytica这家机构。他甚至在Twitter上表示，在需要的时候参议院司法委员会应该向这家机构发送传票。

　　布卢门撒尔补充道：“国会应该留意Facebook以及Cambridge Analytica，调查这二者是否滥用了用户的个人数据，使用肮脏的手段以及为俄罗斯人提供服务。”

　　另外，欧洲的监管机构也表示将会对Facebook发起调查。英国议会周二正式要求扎克伯格出席调查。

　　但是Facebook方面并未说明扎克伯格是否会出席回答法律部门的问询。(行云)

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