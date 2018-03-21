传商务部或将推迟批准高通收购恩智浦

新浪科技讯 北京时间3月21日上午消息，据彭博社报道，有消息人士透露，中国监管希望在批准高通收购恩智浦之前为本地企业寻求更多的保护。

据这位不愿意透露姓名的知情人士透露，中国商务部对于高通提出的条件并不满意，商务部已经告知美国芯片商要求他们提供更多的让步。许多中国企业向商务部表示，高通收购恩智浦可能会对他们造成伤害，这些企业商务部阻止本次交易。这位消息人士表示，中国企业认为，在高通收购了恩智浦之后，高通将会获得更多的专利权，而且这些专利权将会进入移动支付以及无人驾驶系统领域。

高通公司与中国商务部均拒绝对此消息进行回应。

如果收购恩智浦不被批准，高通将会非常被动。对于高通来说，收购恩智浦非常关键，这次收购能让他们摆脱对智能手机市场的过分依赖，而且目前智能手机市场的增长已经放缓，而且竞争对手都在虎视眈眈的夺走高通目前的领先地位。

恩智浦是高通成立以来规模最大的一次收购，高通于一年多以前对外公布了这次收购。高通告知投资人将于2017年底完成本次收购，然而由于之后博通对高通发起恶意收购，使得高通收购恩智浦的事宜突然变得更加复杂，而且拥有恩智浦股权的激进对冲基金突然提价，要求高通将此前双方协定的110美元每股的价格提升到127.5美元每股。最终多出来的16%满足了恩智浦的股东，包括手握恩智浦 28%股份的Elliott Management Corp.。

Raymond James & Co.的一位分析师在一份研究报告中指出：“高通短期最重要的事情就是完成对恩智浦的收购。如果中国阻止了高通收购恩智浦，高通在股市上的表现将会受到影响。”

关注高通与恩智浦交易的人士目前也正在密切关注中国商务部的决定。在半导体行业内，高通的盈利方式显得非常独特，他们大部分利润都来自专利的授权费用。高通通过专利授权费用来获得利润，进而支持他们的研发开支。

2015年，高通在中国缴纳了罚款，并且同意降低中国企业使用高通专利的费用，从而保留住了在中国市场开启专利授权业务的权利。

作为世界上最大的半导体市场，中国目前还没有一家半导体企业能够进入世界前十之列。中国政府非常重视本土芯片行业的发展，并且为本地企业提供资金支持。(月恒)