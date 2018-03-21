背叛东家？WhatsApp创始人呼吁粉丝删除Facebook

新浪科技讯 北京时间3月21日上午消息，Facebook目前遇到了大麻烦，数据泄露丑闻让他们突然成了所有人攻击的对象。此前他们被爆出被Cambridge Analytica盗取了5000万用户的数据。为了表达自己的不满与抗议，大量Facebook用户加入了#DeleteFacebook（删除Facebook）活动，甚至包括了一个此前从Facebook那里获得了大量回报的人。

2014年Facebook以160亿美元的价格收购了消息应用WhatsApp，后者的两位联合创始人简·库姆（Jan Koum）与布莱恩·阿克顿(Brian Acton)也加入了Facebook董事会。目前库姆依然在带领WhatsApp团队，而库姆已经于早些时候辞职，开创了自己的非盈利机构。虽然将自己创立的企业卖给Facebook之后获得了大量的回报，但是阿克顿似乎在Facebook陷入危机之后并未选择站在老东家这边。

阿克顿在自己的Twitter上发布了一条推文，内容为“是时候了。”同时还加上#DeleteFacebook这个话题。WhatsApp拒绝对阿克顿的这条推文做出回应。

自从辞职之后，阿克顿与Facebook和WhatsApp的关系就一直是个迷。例如，在离职之后他对Signal进行了5000万美元的投资，后者是WhatsApp的主要竞争对手，该公司非常注重用户的隐私和数据加密。

当科技企业被爆出丑闻的时候，许多用户都会在Twitter上发起类似的活动。例如，Uber此前也遭遇过类似事件，大量用户在Twitter上发起了#DeleteUber运动。

有报道称Facebook将会受到美国联邦贸易委员会（FTC）的调查，调查范围包括用户数据的使用方式以及Facebook与Cambridge Analytica的关系。(行云)