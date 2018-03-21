比特币价格跌宕不定 挖矿行业提前进入“寒冬”

TechWeb 3月21日报道 文/小鱼

在最短的时间里，获得最大的投资回报，是每个人都在追求的“捷径”。而一旦有这样的机会出现，往往会有大批的人一拥而上。但是，他们看到的仅仅是表面的回报率，却忽略了背后有更多“铺路垫背”的人。当然，也有可能他们根本不会想到自己会成为“韭菜”。

2009年，中本聪提出比特币的概念，那时候参与的人还只是一个小圈子。作为最早进入币圈的一批人，COBO钱包创始人“神鱼”在一次公开分享中回忆道，当时国内圈子还很小，只有几千人的规模，大家每天一起探讨技术的可能性，对未来的憧憬，当时记得比较清楚的是qq群的签名是50、100不是梦 。。。当然单位是人民币。比特币的交易多数还是通过淘宝发生的，早期不少币友，都有和我在淘宝上发生过交易。当时的圈子多是极客，大家都非常的淳朴。

八年后，到了2017年，比特币真正火了起来，而火起来的背后除了区块链的普及外，更多的是高额的回报率，可以让很多人一夜暴富的回报率。

“哥们一晚上没睡，把这个月的房贷钱赚到了”，笔者的一位朋友在早上五点在微信群里炫耀着自己的战果，而在半年前，他还是个一个月挣着六千出头的公务员，每天处理着街道各种事情，做着各种统计表，从来没想到有一天自己会放弃别人眼中的铁饭碗去炒币。当然，他是幸运的，半年时间里赚的不少，有时候一天就能赚到自己曾经一个月赚到的钱。

但是，微信群的另一个朋友，加入币圈才两个月，一年的存款便荡然无存。最后，他只在群里说了一句“没有赌徒的心脏就别玩儿”，之后又回归到朝十晚六的生活中，不再熬夜，也不用再偷偷摸摸在公司看盘。

比特币的三十天：反弹到再跳水

2017年12月份，经历了一段下跌低潮过后，比特币价格直冲两万美元，此前，有分析人士称，比特币的价格将会在2018年冲破10万美元的大关。社交网络的传播加上媒体的报道，让更多的人登上了炒币的这艘船。只是，这些人上的第一课，就是要学会适应比特币的“喜怒无常”。

一月中旬开始，比特币的价格在一万美元上下浮动，最高点达到14000美元，最低点也触及6000美元。根据CoinMarketCap数据显示，截至3月20日傍晚，比特币价格约8508美元，在过去的24小时内涨幅达到2.1%，过去一周跌幅超过7.87%。

而在两周前，比特币的价格还是11687美元。从走势图来看，比特币三月份和二月份的表现恰恰相反，二月是先跌再涨，三月则是先涨再跌。3月15日，由于比特币和以太坊等主要虚拟货币的价格下滑，虚拟货币整体市值在过去的24小时缩水600亿美元。

二月份比特币价格走势

三月份比特币价格走势

同时，数据统计显示，今年1月份，比特币跌幅累计达到30%，相比于去年12月份的2万美元峰值，已经跌去了将近57%。

对于刚进入币圈不久的“投资者”来说，很难适应短时间内如此大的涨跌幅。但是，纵观比特币的发展历史，大涨大跌几乎已经是常态。

2011年，比特币从0.3美元上涨至31.5美元，但是之后在一个半月的时间里便从31.5美元跌至4.77美元，下跌幅度达85%。并且，在当年6月份，全球最大比特币交易平台Mt.Gox受到黑客攻击，几分钟的时间，让比特币价格跌至0.013美元。

2013年3月份，比特币价格从40美元飙升至92美元，一周过后，上涨至266美元。不过，随后不久，比特币价格便快速下跌，更是在一天之内跌幅超过61%，年中跌至70美元左右。

2014年，比特币价格从867美元跌至439美元，跌幅近50%......

最严谨的货币?监管趋严后比特币“泡沫论”再起

在比特币的支持者看来，比特币等虚拟数字货币才是最公平、最严谨的货币。顶级数字货币交易所Kraken创始人兼首席执行官鲍威尔(Jesse Powell)此前曾表示，加密货币市场将会见证持续的增长，并且在2018年将会突破1万亿美元大关。

但是，在所谓最严谨货币的背后，往往充斥着洗钱、犯罪，各种黑客盗取以及诈骗事件频出，让人们对比特币产生了质疑。这一次，在外界监管不断加强的环境下，让比特币再一次遭遇较大幅度的下跌，也让泡沫论再起。

中国作为世界经济的主要贡献者之一，在虚拟货币市场依旧如此。大多数炒币者和挖矿者都在中国。不过，去年9月份，中国人民银行等7部委在联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。之后，比特币价格出现大幅下跌，而国内的交易平台也都宣布关闭，停止用户注册。

国内受挫后，这些人开始转换阵地，但是日子也不是很好过。据彭博报道，香港证监会采取监管行动，叫停向香港公众进行的首次代币发行。BLACK CELL TECHNOLOGY停止向香港公众进行首次代币发行，同意将相关代币归还予香港投资者。

除了政府监管外，市场也给了虚拟货币一记“重拳”。日前，谷歌称将于今年6月开始禁止推广加密货币与代币发行(ICO)的线上广告。在此之前，Facebook也采取了相应的措施。同时，有消息称，twitter将在未来两周内禁止针对ICO、加密货币钱包和代币发售的广告，还可能禁止“一些例外的”加密货币交易的广告。

被称为“末日博士”的纽约大学经济学家鲁比尼认为，比特币是人类历史上最大的庞氏骗局，是“所有泡沫之母”。不同于法币，比特币的背后没有国家信用的背书，也没有法定意义的法律保障，完全是靠一群人所制定的规则去执行，去发展。

安联环球投资则是表示，比特币泡沫是什么时候破裂的问题，而不是会不会破裂的问题。

比特币价格跌宕不定 “挖矿”利润空间逐渐收窄

去年以比特币为首的虚拟货币获得了较大幅度的增长，但是今年年初的跌宕不定，让外界的关注度也在降低。根据Google Trends数据显示，比特币的搜索量在12月份达到最高点，但是随后逐渐下滑，一度超过80%，关于比特币的推文数量也下降很多。

除了关注度的降低之外，比特币低于预期的表现，也让挖矿变得越来越不划算。

当初，比特币的创始人中本聪为比特币设定了2100万枚的供应总量，截至目前，来自世界各地的矿工已经挖出1692多万枚比特币，也就是说还剩下408万枚比特币没有被挖出，而这也成为矿工们最后的机会。毕竟，相比较炒币，老老实实挖矿更为稳定。

不过，做任何事情都有一个成本，当付出大于回报时，便会失去动力。相比较两万美元的最高点，现在的比特币价格不仅不到一万，更是跌宕不定。对于矿工来说，前期购买设备需要花费大量的资金，后续的电费以及维护成本更是一笔较大的支出，即便成功挖出虚拟货币，也要看当时的价格，才知道是赚了还是亏了。

神鱼对TechWeb表示，对于比特币这种虚拟货币，目前认可度仍旧不是很高，要想成为一个稳定的货币需要一个很长的周期。而在逆周期里，挖矿的利润率将会是极低的，必然会对整个挖矿行业产生很大的影响。

在与一名矿机卖家的交流中，TechWeb也发现，不仅矿机的价格在下降，卖家的态度也在发生着转变。此前，一般需要成批购买矿机卖家才会发货，因为矿机的运输成本较高，不能有一点损坏。并且，那时的卖家态度也很强硬，没有优惠，不买自会有别人买。但是现在，遇到一个潜在买家，卖家都会很热情，即使是量少也会发货，并且还有优惠。

现在，在全世界许多角落都有着矿工的身影，他们有的单独行动，有的组织化，更低的电费以及更高的挖矿性能成为他们心中最重要的事情。 据了解，目前全球约70%的算力在中国矿工手中。但是，为了保证有利润，挖矿机构需要不断寻找电费更为便宜的地点，否则只能亏损。

写在最后：

这一次的下跌，不知何时会再迎来反弹，重回一万美元大关。对于投资者来说，炒币需要颗大心脏，也需要有足够的后路，不要只想着投机。对于矿工以及矿机卖家来说，他们的春天结束得有些早，而这背后更是凸显出加密数字货币的不成熟。