两周前出售114万股股票 扎克伯格每股多卖20美元

新浪科技讯 北京时间3月21日上午消息，Facebook这两天遇到了公司成立以来最严重的危机，而就在仅仅两周以前，该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）根据此前制定的计划卖出了114万股Facebook股票。

Argus Research旗下的Vickers Weekly Insider指出，扎克伯格此次出售的股票数量，在过去三个月内超过了所有上市企业的内部人员股票出售数量。扎克伯格和另一位管理人员出售股票的时候，单股价格比本周二的股价高出20美元。

分析人士并不认为扎克伯格的这次抛售与最近发生的数据泄露丑闻有关，因为这次抛售是事前就已经计划好的。本周一在被爆出数据丑闻之后，Facebook的股价下跌了6.77%。截止到周二下午，Facebook的股价再次下跌5.3%，收盘价格在163美元左右。

InsiderScore研究总监本·西尔弗曼（Ben Silverman）表示：“企业内部人员需要根据Rule 10b-1规则来定期出售手中的股票。他们需要制定交易计划，并且根据事先制定好的计划逐步出售股票。我认为扎克伯格出售股票与该公司近几天出现的丑闻之间没有必然联系。”

去年9月扎克伯格宣布他将会在未来18个月内出售3500万到7500万股Facebook股票，所获得的资金将会用作慈善事业。他和妻子承诺将把手中99%的Facebook股票捐献给他们的慈善机构Chan Zuckerberg Initiative，该慈善基金会专注于疾病和教育方面的慈善事业。

Vickers的数据显示，在过去两周内，扎克伯格在3月8日和9日出售了22.84万股股票，3月12日和13日出售了922万股，在3月14日出售了25.54万股，共计114万股，平均价格为每股183.81美元，总价格2.1亿美元。

S&P Global Market Intelligence的数据显示，截止到本周三，扎克伯格还拥有将近3.931亿股，普通股占比13.53%。上周五盘后，扎克伯格的资产从750亿美元缩水至660亿美元。

Vickers的数据还显示，Facebook首席技术官迈克尔·陶德（Michael Todd）曾于3月13日出售3.8024万股股票，平均出售价格每股183.20美元，总共获得697万美元。

Facebook拒绝对高管出售股票和股价下跌事件作出回应。(行云)