扎克伯格全天候处理数据丑闻 被欺骗愤怒不已

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过去几天，Facebook高层管理人员一直对Cambridge Analytica滥用用户数据的事件保持沉默。不过在周二Facebook周二终于发表了一个关于马克·扎克伯格和雪莉·桑德伯格最新动态的声明。“马克、雪莉和他们的团队正在全天候工作，以便获得所有事实并采取适当的行动，因为他们明白这个问题的严重性。”Facebook告诉The Daily Beast。

该公司继续指出：“整个公司都因蒙骗而感到愤怒。我们致力于大力执行我们的政策来保护人们的信息，并会采取一切必要措施来避免这种情况再次发生。”

该公司的声明有几点值得注意。首先，它加剧了Facebook的反应情绪。上周五该公司表示Cambridge Analytica公司的行为“ 不可接受 ”; 而周二他们表达了“愤怒”。其次，声明把这个故事描述为一个欺骗，其中Facebook是受害者。第三，其为扎克伯格的回应争取了更多时间。

面对人们越来越关注Facebook对Cambridge Analytica事件的反应，该首席执行官扎克伯格和首席运营官桑德伯格因保持沉默而受到批评。Cambridge Analytica公司在2016年美国大选期间担任特朗普的数据运营团队，该公司被指控不正当地从学术研究人员Aleksandr Kogan获得数据，并利用该数据收集关于超过5000万用户档案的信息。

Wired 周二报道称，该问题在Facebook内部引起争议：

随着周末风暴的兴起，包括马克·扎克伯格和雪莉·桑德伯格在内的Facebook高管策划并深入争论。他们知道公众正在批评他们，但他们也相信Cambridge Analytica公司的错误远在他们之上。尽管如此，还有四个主要问题需要他们处理。他们如何收紧系统以确保这一切不再发生？他们应该如何处理所有关于扎克伯格作证的要求？他们是否应该起诉Cambridge Analytica？他们该怎样处理帮助成立Kogan公司，但现在却在Facebook工作的心理学家Joseph Chancellor？