苹果无人驾驶道路测试车达45辆：超越Uber与特斯拉

新浪科技讯 北京时间3月21日上午消息，苹果的无人驾驶汽车测试工作似乎并没有受到Uber无人车撞死行人事件的影响。英国《金融时报》报道了苹果在加州测试的无人驾驶汽车的具体数量。

加利福尼亚州机动车管理局提供的数据显示，苹果现在可以在加州公共道路上对最多45辆无人驾驶汽车进行测试。这一数字相比几个月前的27辆有了很大的提高。而大约一年前苹果的这个项目刚刚开始的时候，他们只能在公共道路上行对3辆无人车进行测试。

《金融时报》指出，苹果所获的许可数量不仅暗示了最近几个月内该公司正在加速无人驾驶技术的测试，而且他们获得的45辆测试车的数量，也超过了特斯拉的39辆以及Uber的29辆。但是特斯拉自2016年11月以来，就没有在加州进行过自动驾驶测试。

自从苹果获得在公共道路对无人车进行测试的许可之后，就一直有民众在路上“目击”苹果无人车，他们所看到的都是配备了激光雷达装置的白色SUV车型。

尽管已经对无人驾驶汽车开始了测试，但是苹果截止到目前尚未透露任何具体的产品计划。但是公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）曾在公共场合表达过对无人驾驶系统研究的兴趣。(行云)