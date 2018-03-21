Cambridge Analytica CEO尼克斯工作停摆 接受质询

新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，因外界爆出Cambridge Analytica高管对着镜头吹嘘该公司愿意使用贿赂、性工作者及其他可能的非法手段打压政治候选人，这家英国政治公司宣布，首席执行官亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）已被停职。

该公司董事会本周二表示，正在对尼克斯的言论展开调查，在此之前，媒体曾对这家企业进行了长达四个月的暗中调查，围绕该公司的其他指控也纷纷冒出水面。Cambridge Analytica因协助特朗普在2016年赢得美国总统大选而名扬海外。但近期，该公司持续因滥用Facebook数百万用户数据且没有及时销毁这些信息而饱受外界谴责。

Cambridge Analytica历来有干预选举的行径，并在国际选举事务中颇有建树，常常觉得没有必要对自己的战术遮遮掩掩。

去年，尼克斯告诉彭博新闻社，他的公司参与过多达10次首相和总统选举，涵盖亚洲、非洲、欧洲和南美洲。

几份递交给潜在客户的文件显示，在拉脱维亚的一次选举中，Cambridge Analytica的英国分支机构发动谣言攻势，加剧拉脱维亚和俄罗斯民族之间的种族紧张局势，指责俄罗斯的失业率，帮助一方候选人获胜当选。但长期以来，该公司的行动效果一直受到质疑。

虽然围绕Cambridge Analytica在帮助特朗普赢得美国总统大选所发挥的作用一事争论不断，但直到本周尼克斯的最新评论被公诸于世，该公司的技术人员才盯上他。当时尼克斯正在接受新闻记者的专访，后者假装成潜在客户，意图影响斯里兰卡大选。视频显示，在一次交流中尼克斯提到，特朗普的大选获胜有赖于他和他的公司在数据上大做文章，似乎在暗示Cambridge Analytica的数据挖掘服务不值一提，老派肮脏的政治伎俩反而更有用，例如冒充有钱的开发商，想候选人提供大量回扣，或者“把一些女孩送到候选人家里”。

Cambridge Analytica还可以通过传播虚假信息来影响大选结果。“信息不一定是真的，”尼克斯在本周播出的录音说。“只要可信就行。”

这位高管还说，他的公司使用自毁电子邮件服务器与客户沟通，以消除双方的联络证据。

在本周二播出的报道中尼克斯声称，曾为特朗普的竞选活动贡献良多，他说：“我们做了所有研究、所有数据、所有分析。研究了所有对手，我们举办了各种数字活动、电视活动，我们的数据为所有策略提供支持。”

在本周一接受英国广播公司采访时，尼克斯否认Cambridge Analytica曾以不正当的手段影响选举，认为媒体对该公司的指控纯属攻击。该公司表示，没有参与尼克斯所提到的活动，在调查进行期间，亚历山大·泰勒（Alexander Tayler）将担任代理首席执行官。该公司董事会表示，将由英国律师朱利安·马林斯（Julian Malins）主持，对尼克斯的上述言论展开全面调查。

Cambridge Analytica机构董事会在一份声明中说，“尼克斯先生最近在媒体所发表的言论和其他指控不能代表本公司的价值观和业务操作，出于对这一违规行为的严重关切，我们对他做出停职处理。”

尼克斯毕业于英国精英寄宿学校伊顿学院。2013年他建立了Cambridge Analytica公司，以美国为目标市场。在过去的几年，42岁的尼克斯成为技术和营销界的宠儿，经常通过国际巡回演讲来兜售自己的数据驱动服务。(斯眉)