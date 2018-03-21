加“酒精”开车？丰田正在让它变成现实

来源：界面新闻 作者：周纯粼

丰田汽车公司在巴西圣保罗市首次发布了全球首款在将汽油与乙醇作为燃料行驶的复合燃料车（Flexible-Fuel Vehicle，以下简称FFV）上搭载混合动力系统的实验车（以下简称混合动力FFV）。

该车型将有助于普及混合动力车型及减少CO2排放量。混合动力FFV在高能效和低CO2排放的混合动力车性能的基础上，利用在生长过程中吸收CO2，能够实质性控制CO2排放的植物性可再生能源，具有综合性大幅减少CO2排放的潜力。行驶实证实验采用的是目前在巴西销售的混合动力车普锐斯搭载该系统后的实验车。

据调查数据显示，对比植物从生长到作为能源被车辆使用的过程中的CO2总排放量，混合动力FFV较普通FFV，特别是只使用从甘蔗提炼的乙醇作为燃料的情况下，能够大幅减少CO2排放量。

开发混合动力FFV既是将“到2050年全球新车平均行驶过程中CO2排放量较2010年削减90％”和“车辆生命周期CO2零排放”作为目标的“环境挑战2050战略”中的一项新举措，又是2030年全球销量中电动车销量“超过550万辆”的电动化车型普及工作的一个环节。

丰田中南美事业本部长、巴西丰田会长Steve St. Angelo专务表示：“很高兴巴西与日本技术人员齐心协力为巴西的顾客开发出了以乙醇为燃料的全球最环保的混合动力车型。此次的试制车是为实现新的移动社会而发展新技术的象征。”

今后将通过在巴西的行驶试验收集相关数据，对混合动力FFV的耐久性以及动力总成性能等进行验证，推动混合动力FFV在巴西的实用化。