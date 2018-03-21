美国亚利桑那官员：不会因为Uber事故约束无人车发展

新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，美国亚利桑那州官员周二表示，他们不认为有必要因为Uber无人驾驶汽车的致死事故，而立刻收紧无人驾驶汽车测试规定。

由于Uber无人驾驶汽车在亚利桑那州坦佩市的一起事故中导致一名女性行人身亡，使得人们越来越担心这种技术的安全性。很多汽车厂商和科技公司也纷纷评估是否需要暂停各自的无人驾驶汽车项目。事实上，Uber已于周一宣布暂停自己的项目。

而丰田汽车也表示，考虑到测试驾驶员的利益，该公司暂停在美国公共道路上测试无人驾驶汽车。该公司称，这一事故对其测试驾驶员产生了一些“情绪影响”：暂停项目可以给他们一些时间来平衡思绪。

Uber和其他科技公司及汽车厂商一直都在亚利桑那测试无人驾驶汽车，那里的无人驾驶汽车测试规定比加州等地更为宽松。该州长久以来就有允许汽车厂商在公开道路上测试新车的传统，而2015年的一份州长令更是为无人驾驶汽车的测试大开绿灯。据州长办公室统计，目前有600多辆无人驾驶汽车在该州的公路上测试。

本周二，亚利桑那州交通部政策和沟通主管凯文·比斯第（Kevin Biesty）表示现行的监管政策很充分，该州不会立刻出台新规。

“我们相信目前有足够的法律监管汽车。”他说，“随着这些技术越发普及，今后会出现法律无法解决的问题。”

比斯第表示，在无人驾驶汽车测试早期，亚利桑那不会对在该州公路上进行测试的公司施加任何新限制。他也不认为新增监管规定可以提升安全性。

比斯第称，该州交通部正在等待联邦安全监管部门的调查，之后才能给出结论。比斯第还是亚利桑那无人驾驶汽车监管委员会的成员，他表示，该委员会不准备举行任何会议或采取任何行动。

同样是在周二，坦佩市市长马克·米歇尔（Mark Mitchell）发布声明称，他支持Uber周一暂停测试的决定，直到“这起事件获得全面调查和理解”。

米歇尔办公室表示，他们并没有要求其他无人驾驶汽车公司暂停在该市测试。(书聿)