无人驾驶慢行！Uber事件或因处理优先级不够

原标题：无人驾驶，慢行！

钱童心

Uber刚刚了结了与谷歌Waymo长达一年的官司，又出现了新的麻烦。

当地时间上周日晚间，在靠近凤凰城的一个叫做Tempe的地方，Uber的自动驾驶汽车撞倒了一位行人并导致其死亡。这是自动驾驶近十年的发展史上最严重的一起伤人致死案，也是第一起全自动驾驶车辆导致的致命事故。

此次事件尚未出事故报告，所以无法获悉事故车辆为哪一级别的自动驾驶。不过，奇点汽车美国公司总裁、前百度美研中心资深架构师黄浴博士向第一财经记者表示，现在车企推出的大多是L2或介于L2与L3之间的自动驾驶汽车。而宣称要做自动驾驶出租车运营或者共享出行的公司，不管是大公司还是创业公司，都是L4级。区别在于是在封闭路段，低速路段，高速路段还是无人仓库或者工地码头等场景使用。

并非技术缺陷

投身于自动驾驶的高科技公司正在通过各种手段希望得到政府和监管者的支持，以尽快推进全自动驾驶服务的普及。美国亚利桑那州的凤凰城就是走在自动驾驶试点最前列的城市之一。从去年开始，就有大量自动驾驶技术相关企业在那里进行上路测试。

现在，Uber无人驾驶致死的悲剧可能为业内无人驾驶商业化进程蒙上阴影，也将招致反对无人驾驶计划推进倡议者的非议。“这起事件会让消费者对技术的信心倒退好几年，我们必须慢下来。”位于华盛顿的一个倡议集团汽车安全中心高级总监杰森-雷文（Jason Levine）在事发后发表声明称。

Uber这起致命车祸首次涉及了一辆自主驾驶汽车和一名行人，这与2016年特斯拉发生的辅助驾驶汽车与卡车撞击的致命车祸有本质的区别。另一方面，公共测试路段被认为是最为安全和麻烦最少的无人驾驶的测试场景，这起罕见的车祸也并不能完全归咎于无人驾驶技术的缺陷。

但不管怎样，这起事件为这个刚刚开始蓬勃发展的新行业敲响了警钟。因为当汽车在正常城市路面上跑起来，无疑会面临更复杂的环境，车祸致死率也将有所上升。但是在业内来看，只要是汽车上路，车祸就是无法避免的。

2016年5月，一位名叫约书亚-布朗（Joshua Brown）的美国人驾驶特斯拉的Model S半自动驾驶汽车，在佛罗里达的高速公路上与一辆半挂卡车相撞不治身亡，当时也掀起无人驾驶安全性的激辩。特斯拉此后也多次推出自动驾驶系统Autopilot的升级版本，以完善其自动驾驶的能力。

南加州大学法律系研究自动驾驶相关监管法的教授布莱恩特-沃克-史密斯（Bryant Walker Smith）认为，在特斯拉的车祸中受害者是汽车的购买者和使用者本人，但是这次Uber的车祸中，涉及的是一辆测试车辆，完全是由Uber公司控制的，受害者是一位与自动驾驶车辆没有丝毫关系的普通人。

处理优先级不够

从技术的角度来看，经过两年的发展，这次的涉事车辆的自动驾驶技术也已经比两年前特斯拉的辅助驾驶功能要高级很多。当时特斯拉的Autopilot使用的是雷达以及摄像头和计算机视觉技术来辨别周围环境，而这次的Uber测试车辆使用的是最先进的激光雷达技术，辅助以雷达和其它传感器来辨别环境，其它自动驾驶技术参与者谷歌Waymo和通用汽车的Cruise也都采用激光雷达技术，他们认为激光雷达对于全自动驾驶而言是必不可少的。

黄浴博士对一财科技表示：“使用激光雷达，就不存在所谓的有盲区‘看不见’的问题，所以这次事故的原因应该是处理的优先级不够，行人如果执意想过马路，并且未走横道线，在这种情况下，遇到自动驾驶没有做出刹车的动作，就有点‘自杀’的味道了。”

但是，行人穿马路不走横道线，并不能成为汽车撞人的理由。据了解，当时这辆无人驾驶汽车以40英里的速度前行，撞倒了行人，坐在汽车后排的观察员也没有采取任何行动。

目前案件仍在调查中，此前几乎没有人类驾驶员因无人驾驶事故遭到刑事指控的案例。当地警方已经将“自动驾驶模式”的定义推给了Uber公司。

Uber目前也已中止了在全球多地的自动驾驶项目，包括旧金山、匹茨堡、凤凰城和多伦多等城市，Uber的合作伙伴沃尔沃和丰田未就是否仍与Uber保持合作表态。

无人驾驶汽车被行业的支持者认为是能够代替人类驾驶员犯更少错误，降低道路死亡率的“救命稻草”。业界正与政府和监管者共同推动无人驾驶汽车技术的发展。行业参与者相信，这起事件不会成为阻碍无人驾驶发展普及的绊脚石。

蔚来汽车行业发展副总裁及蔚来资本合伙人Charlie Zhang对一财科技表示：“欧美来讲，投资者和消费者对新生事物还是比较包容的，这起事件应该不会产生太大的负面影响。”蔚来汽车上个月刚刚获得了中国首张智能网联汽车道路测试号牌，已在上海的指定的公共道路进行测试。

目前除了谷歌Waymo、Uber和通用汽车等正在测试全自动驾驶汽车之外，中国大量新兴的汽车领域初创公司也在加大自动驾驶的研发力度。按照美国交通部国家高速交通安全委员会制定的自动驾驶5级标准来看，目前市面上大多数的自动驾驶汽车仍在L2级别以下，也就是说双手只能够暂时脱离方向盘，视线只能够暂时离开路况。一些领先的自动驾驶企业正在致力于L3级至L4级自动驾驶技术的研发。所谓L3级自动驾驶，也就是司机可以把手脱离方向盘，眼睛也可以离开前方道路，但仍要保持随时接替自动驾驶操作的准备。L4级自动驾驶司机就可以完全不用去管路况，全交给自动驾驶汽车。

英伟达创始人黄仁勋此前接受一财科技采访时透露：“L3等级的自动驾驶将于2020年早期实现，L4等级的自动驾驶将于2021年晚期实现。”但是他同时强调，目前针对自动驾驶的交通道路的政策法规尚未形成。