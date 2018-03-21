谷歌推新闻订阅服务以清除虚假新闻

新浪科技讯 北京时间3月21日凌晨消息，Alphabet旗下谷歌部门周二发表博文称，该公司将推出一项名为“Google News Initiative”的服务，目的是清除线上以及突发新闻状况下的虚假新闻。

谷歌表示，该公司计划在未来三年投资3亿美元以提高公司旗下各个平台上出现的新闻的准确性和质量。

谷歌采取这项措施的背景是，该公司本身以及Facebook和Twitter都因其在2016年美国总统大选中扮演的角色而面临抵制，原因是大选期间它们允许虚假新闻（其中很多都包含恶意信息）传播，而这些新闻可能使得选民的立场发生动摇，促使其支持时为共和党候选人的唐纳德·特朗普（Donald Trump）。

此外，谷歌还发表另一篇博文称，该公司将推出一种工具来帮助用户订阅新闻出版物。通过谷歌进行订阅可使用户利用自己的谷歌账号购买各个合作新闻站点的订阅服务，并统一管理所有这些服务。

谷歌表示，该公司将与《金融时报》、《纽约时报》、《费加罗报》（Le Figaro）和《电讯报》（The Telegraph）合作推出这项新闻订阅服务，并称其将在不久之后与更多新闻出版商进行合作。（唐风）