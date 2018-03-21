IBM罗睿兰：沃森定律将是摩尔定律之后的行业新浪潮

IBM CEO罗睿兰致主题演讲 CEO罗睿兰致主题演讲

新浪科技 郑峻发自美国拉斯维加斯

在今日开幕的IBM Think 2018大会上，IBM董事长兼CEO兼总裁罗睿兰（Ginni Rometty）表示，科技行业正在迎来第三次指数性变革，这次新变革就是IBM的沃森定律（Watson’s Law），即数据和人工智能的融合能够给那些“当前的行业变革者”带来更多的机遇。

罗睿兰所说的前两次指数变革分别是改变半导体行业的摩尔定律（Moore’s Law）和变革互联网行业的梅特卡夫定律（Metcalfe’ Law）。摩尔定律或许已经家喻户晓，梅特卡夫定律命名来自于计算机网络先驱、3Com创始人罗伯特·梅特卡夫（Robert Metcalfe），指的是一个网络的价值等于该网络内节点数平方，且该网络价值与联网用户数平方成正比。

与其他巨头谷歌和微软的人工智能相比，IBM的人工智能解决方案沃森主要是面向企业市场，尤其是在行业占据主导地位的大型企业。为了阐述IBM能够给行业引领者带来的技术提升，罗睿兰专门提到了IBM的几位重要合作伙伴——全球最大的科技公司苹果、美国最大的电信运营商Verizon、全球最大的集装箱航运公司马士基（Maersk）等。

通过苹果在深度学习方面的合作，IBM宣布推出基于苹果设备的沃森服务（Watson Services for Core ML），意在帮助开发者为行业领导者打造更为安全、更为实时的AI应用，每一次的用户活动都可以进一步提升应用的智能程度。IBM的沃森视觉认知服务（Watson Visual Recognition Service）将是这一解决方案的首个应用。

IBM还在今天的大会上发布了沃森数据组件（Watson Data Kit），意在帮助大企业加速采用人工智能应用，通过沃森获取更多可靠与深入的数据，进行更为成功的商业决策。IBM介绍称，目前数据分析师79%的时间都是花在收集和梳理数据上，沃森数据组件可以帮助他们简化数据流程，专注于更为深入的工作。

罗睿兰于2012年先后接替彭明盛（Sam Palmisano）的IBM CEO和董事长职位。在上任之后，罗睿兰放弃了此前彭明盛提升股价一倍的目标，而致力于推动这家百年历史的公司进行又一次转型。从2012年到2016年，罗睿兰率领IBM先后收购了40多家公司，对业务结构进行了重新调整。

在转型导致营收连续五年下滑之后，IBM终于在2017财年第四季度重新实现增长，上周罗睿兰在致IBM股东的信中表示，IBM已经大体完成了再发明阶段，IBM已经转型为一家认知计算和云平台公司。2017年，IBM申请了9043项专利，其中1400项是与人工智能相关，1900项与云计算相关，1200项与网络安全相关。

今年也是IBM首次把此前的七个论坛合并为一个Think大会举办，包括了原先的沃森世界大会、Interconnect云大会、Amplify大会、合作伙伴世界大会。这一举动也标志着云和人工智能已经融入IBM所有产品和服务。