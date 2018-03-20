韩国研究员发明“OLED贴片” 利用光来治疗伤口

【TechWeb报道】3月20日消息，据国外媒体报道，韩国研究人员开发了一种“OLED贴片”，它可以附着在皮肤上，使用一种针对受损区域的有机发光二极管源，帮助伤口愈合。

这项技术是一组研究人员开发的，他们由韩国科学技术院（KAIST）的JeonYong-min和首尔国立大学Bundang医院的ChoiHye-ryung领导。这一发现发表在3月8日的学术期刊《先进材料技术》上。

韩国首尔国立大学(韩国国家研究基金会)韩国研究人员团队开发的OLED贴片原型

这个OLED贴片设计简单，非常便携，可作为一种叫做光生物调节技术（以下简称PBM）的载体。PBM是一种光疗法，它使用激光或发光二极管来改善组织修复，减少疼痛和炎症。

长期以来，PBM一直被认为是一种安全、无创伤的组织再生方法。然而，传统的PBM设备使用的是尖锐的光源，例如发光二极管和激光器，它们有一些关键缺点，包括灵活性低，重量大和应用不均匀。

研究报告称，为了克服这些缺点，韩国研究小组开发了一种可穿戴的PBM贴片，使用的是一种“灵活的红波长OLED表面光源，可以附着在人体上”。

OLED贴片只有手掌大小，重量轻，灵活，耐用。它的重量只有0.82克，厚676微米。该贴片可以运行300多个小时，并且能够沿着一个半径为20毫米的曲线弯曲。

并且，其温度始终保持在40摄氏度以下，避免了一级烧伤的风险。

根据开发人员的说法，有了这种设计，该光治疗贴片可以在皮肤上舒适地佩戴，让患者可以每天接受持续的治疗，不会有太多不适。

韩国研究小组已经通过实验证明，OLED贴片可以通过刺激成纤维细胞（fibroblast）的增殖和迁移，来帮助愈合伤口。成纤维细胞是一种在伤口愈合过程中起关键作用的真皮细胞。

据研究小组称，OLED贴片显示，成纤维细胞增生增加了58%，成纤维细胞迁移增加了46%，这证明它在组织再生方面效果显著。

该论文第一作者Jeon通过韩国国家研究基金会表示:“这种贴片一旦商业化，患者将能够更方便地接受光线疗法。”

“通过控制发射光的数量，我们还可以扩大产品的使用范围，不仅包括皮肤再生，还包括治疗皮肤癌、阿尔茨海默氏症和抑郁症等病症。”

这项研究在由科学和信息通信部牵头的一个基础研究支持的项目下发起的。（编译/露天）