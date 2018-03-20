苹果第三个园区已经落成：或将用于汽车研发

来源：威锋网

很多朋友都知道苹果在库比蒂诺有一个老总部Infinit Loop，而近几年他们又建了一个举世瞩目的Apple Park，但其实他们在当地还有一个大规模的园区叫做Apple Campus 3（一般大家都叫它AC3 ），这一园区也在近日落成，即将投入使用。

AC3位于加利福尼亚州森尼韦尔的中央高速公路和沃尔夫路的拐角处，也有不少人将其称之为“Central and Wolfe”。不过相比紧贴在一起的Apple Park和Infinit Loop，AC3就显得偏僻了一些，它和两位前辈的距离有10公里左右，从AC3前往其他两个园区至少需要一个小时，所以苹果依然会为员工提供班车服务。

不过AC3和火车站的距离更近，所以居住在旧金山和圣何塞的员工前往AC3很方便。

从最新的图片来看，AC3正在做着最后的收尾工作，起重机等设备都已经调离了现场，并且大部分的绿化工作也已经完成。Apple Park由苹果公司自行设计，但AC3是承包给HOK、Level 10 Construction等工作室和建筑商完成的，施工工期也更短，从2015年开始，到现在也才不到3年时间。

外观上看，AC3也是典型的圆形玻璃风格，由三个部分连接在一起，相对于Apple Park来说它更像是一个办公楼，当然，看起来也更便宜。AC3的上层为办公空间，下方和建筑后方设立有大型停车场，人们猜测这栋建筑将会是苹果汽车相关项目的研究所，该项目名为Titan。

据悉，AC3完工之后，苹果的三大园区将会容纳比以前多得多的员工，很多之前分散在各地的研究所也将会搬回到库比蒂诺，Apple Park就已经入驻了不少机密研发人员，AC3也将很快迎来新员工。（下图为此前施工鸟瞰图）