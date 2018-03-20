NASA：“行星猎手”开普勒望远镜将谢幕，燃料仅够撑数月

刘霞/科技日报

美国东部时间2009年3月6日，世界首个用于探测太阳系外类地行星的“开普勒”号太空望远镜在美国卡纳维拉尔角空军基地等待发射升空。 视觉中国 资料

据英国《独立报》近日报道，美国国家航空航天局（NASA）表示，尽管“行星猎手”开普勒望远镜过去也曾战胜了不少挑战，但再出色的英雄也难逃迟暮的命运。目前，其上搭载的燃料仅够支撑数月，开普勒望远镜即将完美谢幕。

开普勒太空望远镜由NASA设计，用来发现环绕着其他恒星的类地行星，其于2009年发射升空，巡天任务原计划持续到2016年。但人算不如天算，2013年5月，开普勒望远镜出现关键故障，导致无法对原来的天区进行精确定位，因此不得不改弦易辙，调整观测区域。

从2014年开始，开普勒望远镜进入第二阶段探测，被NASA命名为K2，即“开普勒任务2”（Kepler Mission 2.0）。2017年6月，NASA公布的数据显示，开普勒望远镜已发现4034颗系外行星的候选行星，其中2335颗已被确认。这其中又有49颗类地行星，超过30颗已经被证实，且都在宜居带上。

现在，NASA表示，开普勒望远镜上的燃料可能只能支撑数月，一旦燃料耗尽，它将与地面失去联系，整个任务也随之结束，届时会让没有剩余燃料的航天器返回地球。NASA表示，在剩下的这段时间内，将继续使用开普勒望远镜来巡视天空，收集科学数据，在地球上进行分析。

在开普勒望远镜“寿终正寝”前的这段时间，NASA将发射凌日系外行星巡天测量卫星（TESS）。TESS将于今年4月16日从卡纳维拉尔角发射升空，它的任务与开普勒望远镜相同，但观测区域更多：扫描几乎整个天空，寻找系外行星。

（原题为《燃料只够支撑数月——开普勒望远镜即将完美谢幕》）