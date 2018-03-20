20余公司“蹭”区块链热点被监管

新京报讯 （记者林子）区块链热度不散，企图“蹭热点”的上市公司也屡见不鲜，其中，就有不少上市公司引来监管层关注。3月19日，银江股份发布公告称收到深交所关注函，要求说明是否存在蹭区块链热点概念炒作股价的动机。

银江股份被要求说明是否存在虚假宣传

3月16日上午，银江股份在“银江股份”微信公众号上发表文章称，“参投企业数牛金服与浙江千麦司法鉴定中心达成战略合作，落地了全球首张区块链电子数据司法鉴定证书”。

3月19日，新京报记者进入该微信公众号，上述文章已经被删除。但是在文章发布的当日早上10点19分，银江股份盘中涨停，报12.19元。

对于此事，深交所要求银江股份说明公司通过微信公众号发布相关文章，是否存在虚假或误导性宣传，是否存在蹭区块链热点概念炒作股价的动机，后又删除相关文章的原因。

对于银江股份发布信息，深交所要求公司说明参投数牛金服的时间、方式、投资金额、持股比例，数牛金服的主营业务、主要财务数据情况，你公司对数牛金服是否形成控制或重大影响。同时，要求说明数牛金服相关业务或技术的应用情况和业务模式，包括出具区块链电子数据司法鉴定的业务流程。

20余公司涉嫌蹭区块链热点，推高股价

新京报记者统计，今年以来截至目前，上交所与深交所已经向20余家涉嫌“炒作”区块链概念的上市公司采取了问询、关注和停牌等举措。

早在今年1月16日，深交所在其官方微信公众号上发布文章称，近期一些上市公司通过公告和互动易发布涉及区块链概念的信息，部分公司股价涨幅较大。当时，深交所就表示，已经及时对17家公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施，要求相关公司就涉及区块链的投入、业务和盈利模式、具体进展情况、实现收入及其对公司业绩的影响等，进行核实澄清并充分提示风险。

具体来看，1月15日，深交所向中青宝发布关注函称，日前，中青宝在互动平台上回复投资者表示公司控股股东涉及区块链业务，但此前中青宝并未披露过区块链相关布局。1月18日，中元股份收到深交所关注函。原因是公司日前在互动平台上透露公司将涉足区块链，但公司此前从未披露区块链相关信息。

就在深交所发布公告后不久，1月18日，上交所也指出，沪市个别股票已经出现炒作“区块链”风险。对此，上交所相关监管部门高度重视，并第一时间组织分析研判。在上交所分析下，有公司涉嫌主动“贴热点”，自行发布公司业务范围涉及“区块链”，典型为游久游戏、商赢环球。

对此，上交所对公司股票采取晨间紧急停牌，并向公司发出问询函，要求公司详细说明是否迎合市场热点、相关行为是否违规，并充分提示风险，同时核查内幕交易。