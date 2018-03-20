Uber自动驾驶汽车出事了 沃尔沃回应：与我无关

每经实习记者 段思瑶 每经记者 赵成 每经编辑 杨翼

据《华尔街日报》报道，美国东部时间3月19日晚间10时许，一辆Uber自动驾驶车在亚利桑那州坦贝市向北行进时，以时速65公里的速度撞上了当时推着自行车穿越斑马线的49岁女子，致其身亡。事发时，虽有驾驶者在车上，但车辆以自动驾驶模式行进。

事后的现场画面显示，除了女子的自行车遭撞变形外，Uber进行自动驾驶路测的沃尔沃XC90车头也被撞。据悉，这是全球首起涉及自动驾驶汽车路测撞死行人的交通事故。

Uber的一位发言人在事发后表示，已暂停自动驾驶车辆在北美的测试计划，并将和当地政府充分配合，厘清事发原因。目前，美国相关政府机构已派人员前往调查。

剧情开始“大反转”

根据美国亚利桑那州坦佩市当地警察初步调查显示，Uber的自动驾驶汽车并无过错，这是否意味着，这场自动驾驶路测事故剧情要大反转？

据了解，当时这名被撞女子推着装满塑料购物袋的自行车，突然从中间地带走到一条车道上，被Uber处于自动驾驶模式中的汽车撞倒。坦佩市警察局长西尔维娅·莫伊尔表示：“司机说当时就像一道闪光，那个人突然出现在汽车面前。”

莫伊尔在媒体接受采访时说，“这辆无人驾驶的沃尔沃SUV配备了至少两个摄像头，一个面向街道，另一个面向车里的司机，通过观看视频，无论当时汽车处于何种模式(自动驾驶或人为驾驶)下，都很难避免这种碰撞，因为受害者是从阴影中出来并进入车道的。”

此前，一辆处于自动驾驶模式的Uber无人驾驶汽车就曾在亚利桑那州进行路测时发生交通事故，但有关部门认定，涉案的另一辆汽车才是责任方。

因此，莫伊尔认为，不排除对Uber无人驾驶汽车上负责安全监督的人类司机提出指控的可能性，但如果发现Uber有责任，这可能会引发法律上的困境。

2017年9月6日，美国众议院一致通过了《确保车辆演化的未来部署和研究安全法案》，也称《自动驾驶法案》。但该法案仅是为美国各州提供参考的监管框架，目前美国有25个州已经通过了与自动驾驶汽车相关的立法或发布了相关的行政命令。

与其他州关于自动驾驶的立法相比，此次Uber事故发生的所在地美国亚利桑那州，对自动驾驶汽车的路测监管最为宽松，它没有对自动驾驶汽车施加任何限制。亚利桑那州交通局负责政策的副局长凯文·比斯蒂(Kevin Biesty)曾指出，虽然人们对自动驾驶汽车有所担忧，但该州在很大程度上相信汽车制造商能改进他们的技术。

沃尔沃回应：与我无关

值得注意的是，在Uber的这场事故中，事故车辆沃尔沃XC90一度被推上了舆论的风口浪尖。

“我们已经知道了这个消息，目前Uber和美国政府的一个机构正在对事故进行相关的检测和调研，但还没有任何结果。”3月20日，沃尔沃（中国）汽车相关负责人向NBD汽车透露。

据了解，XC90 是Uber和沃尔沃自2016年8月合作以来，Uber一直在使用的自动驾驶测试车型。目前在匹兹堡、旧金山以及亚利桑那州坦佩的Uber测试车队中，共有约 200 辆配备其自动驾驶系统的沃尔沃 XC90。

去年11月，沃尔沃曾对外发布声明称，在2019年至2021年间，将向Uber提供2.4万辆XC90型号SUV作为无人驾驶车队。

“实际上，我们与Uber的合作只是向其提供XC90基础车型，车上搭载的自动驾驶技术是Uber自主研发的。”上述沃尔沃（中国）汽车相关负责人表示。

但据NBD汽车了解，在2016年Uber与沃尔沃的合作中，双方对外宣布将投入总计3亿美元共同研发无人驾驶汽车。而双方的合作模式就是：由沃尔沃生产无人驾驶技术的车辆，Uber进行购买。

除此之外，2017年11月，吉利汽车董事长李书福曾公开表示，2018年，沃尔沃和Uber将会有近10000 辆自动驾驶汽车投入美国市场。但随着Uber暂停在坦佩、旧金山、匹兹堡和多伦多四城市的自动驾驶车辆路测，李书福的万辆“小目标”在今年是否能实现也要打个问号了。