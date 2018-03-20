外媒:收购高通失败后 博通潜在并购对象是这三家公司

高通 失败后 博通的潜在并购对象是这三家公司 外媒：收购失败后 博通的潜在并购对象是这三家公司

【TechWeb报道】3月20日消息，据国外媒体报道，博通1170亿美元收购高通的计划在3月12日美国方面以国家安全为由否决，博通在3月14日也撤回了收购要约，并宣布放弃收购，从去年11月6日开始的博通收购高通一事在持续了125天之后就此以失败而收场。

虽然雄心勃勃的收购高通计划最终以失败告终，但外媒认为热衷于收购的博通并不会就此停下收购的脚步，为其列出了芯片领域三家潜在收购的对象，分别是联发科、凌云逻辑（Cirrus Logic）和赛灵思(Xilinx)。

在这三家潜在并购对象中，联发科是高通在智能手机系统级芯片领域最大的竞争对手，市场份额仅次于高通，去年三季度在智能手机系统级芯片市场的份额为14%，高通为42%，联发科的系统级芯片目前广泛应用于三星、小米、索尼和联想的低端和中端智能手机中。

联发科的股价在2014年7月达到高点之后，到现在已下跌了40%，目前市值约为170亿美元，远低于博通收购高通的1170亿美元，因此博通有足够的实力收购联发科。

凌云逻辑是一家美国的集成电路厂商，生产多种模拟和混合信号集成电路，产品主要是便携式音频产品芯片和非便携式音频设备和其他产品的芯片，苹果也是凌云逻辑的大客户，其为苹果的iPhone、iPad、Mac和其他设备供应音频芯片，目前凌云逻辑的市值为26亿美元。

赛灵思是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商，总部在加州的圣何塞，收购赛灵思可以加强博通在无线基础设施、无线通讯、企业存储和工业市场方面的实力，目前赛灵思的估值约为180亿美元。

值得注意的是，在安华高收购博通前的2015年，外媒就曾报道安华高有兴趣收购赛灵思，在收购高通失败后，不排除博通有收购赛灵思的可能。（辣椒客）