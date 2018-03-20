无人驾驶车撞人致死：无人驾驶和老司机 谁更安全?

文 | 胡涵

从无人驾驶开始渗入现实，似乎所有人都在“等待”一个时刻：一项新技术在现实环境中遇到激烈挑战，并引发我们内心的隐忧。

终于，美国时间周日晚上10点左右，Uber的一辆无人驾驶汽车发生交通事故，与一名正在过马路的行人相撞，行人在送往医院后不治身亡，成为史上首例无人驾驶车辆在公开路面撞伤行人致死的案例。

无人驾驶挑战传统价值观念

无人驾驶，被很多人视为是人工智能掌管人类的标志性技术之一。

传统意义上，驾驶不只是一项机械工作，因为公路驾驶意味着数不清的偶发事件，和在紧急状况中的决策与应对。很多人认为，无人驾驶的程序算法是难以有效找到合乎技术、现状和伦理的最优解的。

更关键的，是无人驾驶这项技术背后潜藏着的风险隐患。一次判断失误，很可能就是一起车毁人亡的惨剧。

而在风险面前，相信同类几乎是一种本能，数千年来的传统告诉我们，将方向盘交给自己人，似乎更靠谱。

▲初步调查发现，Uber的无人驾驶汽车当时以61公里的时速在限速时速56公里的区域内行驶，并没有试图刹车。

但技术层面上，这套相信人类的本能是不合逻辑的。今天的传感和大数据技术水准之完善，无人驾驶的程序对环境的感知速度、对复杂路面状况的判断能力和决策水准，只会比人类更强大。何况，人类还存在着疲劳驾驶、酒驾等屡禁不止的恶习。

无人驾驶显然是对传统价值观念的严重挑战。在Uber的这起事故之中，尽管目前尚无最终调查结果，但据亚利桑那州坦佩警察局局长西尔维亚·莫伊尔(Sylvia Moir)对《旧金山纪事报》称，“事实非常清楚的是，根据受害人横穿马路的方式，无论是有人还是无人驾驶模式，要避免这起交通事故是极其困难的。”

责任主体不明之下，无人驾驶面临伦理挑战

尽管如此，无人驾驶首例事故致死案，依然引发了公众对无人驾驶这项技术的担忧和质疑。而这种质疑背后，则是一种责任主体不明的担忧。

在交通事故中，人类行为导致的后果是有责任主体的，可以追责，因此，也倾向于被认为是可以控制的，而无人驾驶则面临着无法追责的难题。

无人驾驶技术作为事故的肇事者，实质上是不在场的，除了背后的技术供应方和厂商之外。

面对这样一个沉默而看不见的司机，你只有两种选择：要么彻底信任无人驾驶技术，相信技术远比人类更靠谱，要么就是对这项技术苛责到底，决不允许存在一点点的事故率。

因为对于用户来说，哪怕只有万分之一的风险，如果这部分风险的掌控权不在自己或者同类手中，在感性层面，这就是一种难以承受的后果。

无人驾驶技术的从业者由此面临着一项夹杂了伦理的技术挑战。尽管创业者可以拿出无数种数据来证明，如今技术的安全性已远超人类，但人类相信感性和同类的直觉，要远比数据和技术原理更强大。

可以预见的是，未来的无人驾驶还需要技术之外的解决方案，包括呼吁无人驾驶的专门立法和更多的普及措施，来与人类对风险的规避天性斗争。