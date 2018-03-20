IBM联手苹果开发人工智能服务 帮助企业轻松制作App

新浪科技讯 北京时间3月20日下午消息，苹果与IBM达成了合作，双方将会联手开发人工智能服务，该服务旨在帮助企业客户更轻松的制作应用。

早在大约四年前，苹果就与IBM达成了合作，双方一同为苹果的iPhone和iPad等设备创建应用，本次合作开发人工智能服务可以视为是4年前那次合作的延伸。截止到目前，两家公司已经联手开发了多款应用，例如帮助医务工作者更好的追踪医疗记录的应用，以及帮助企业员工进行信息分享的应用等。

这两家企业的合作可以用天作之合来形容，苹果在消费科技领域有着丰富的经验，而IBM则擅长于企业技术领域。IBM希望可以与苹果的设计团队一起针对企业客户开发应用，让这些企业客户在移动设备上使用这些应用。而对于苹果来说，本次合作的意义是可以将iPhone和iPad等设备卖给企业客户。

最近一段时间来，苹果越来越重视将设备销售给企业，而此前他们一直关注的都是消费市场，企业市场只占他们工作中的一小部分，带来的营收也不多。但是随着近两年总体智能手机消费市场出现饱和，设备销售量开始下降，苹果看到了企业客户的价值（很长一段时间以来企业市场都被微软和戴尔等企业把持），苹果开始将企业市场视为一个重要的增长点。

苹果与网络设备巨头思科也有着类似的合作，在企业市场上思科销售网络服务和视频会议等工作协作软件，这些软件都针对苹果的设备进行了特别的优化。

IBM和苹果拒绝透露他们之间的合作为各自创造的营收的具体数字，只是简单的表示客户订单为他们创造了数十亿美元。IBM负责合作与联盟的总经理穆罕默德·纳格什尼（Mahmoud Naghshineh）表示，在于苹果达成合作之后，IBM已经销售出了超过800个企业应用。IBM还透露他们和苹果已经联手打造了100个应用，这些应用涵盖了旅游、零售和交通等行业。

为了深化二者的合作，苹果和IBM现在不仅是要为企业客户开发应用，他们即将打造的人工智能服务要让企业内部的开发者们更轻松的开发自己的应用。

该服务的名称为Watson Services for Core ML，该服务包含了苹果去年发布的开发者工具Core ML以及IBM的Watson数据分析服务。Core ML能够帮助开发者打造基于机器学习的应用，这些应用能够在智能手机本地更高效的处理数据计算，而无需将数据传统到外部的数据中心中。这个工具与其他一些智能手机机器学习工具类似，例如谷歌的TensorFlow Lite。

苹果OS产品营销总裁布莱恩·克罗尔（Brian Croll）在一份声明中表示：“与IBM展开合作，我们的目标一致都是帮助企业重塑他们的工作方式。我们相信Core ML与Watson Services的结合将会催生出下一代智能企业应用。”

IBM的纳格什尼指出，Watson Services for Core ML能够让企业比现在更轻松的打造更吸引人的智能手机应用。

例如，企业可以将电子设备的图片传送到Watson中，训练它识别机械部件的特征。这个技术之后会被添加到技术人员所使用的iPhone或是iPad应用中，技术人员可以使用这些应用对电子设备进行检查，在第一时间发现异常。

而且在这个过程中，设备无需将数据发送到IBM的云计算数据中心进行处理，而是让设备对数据进行本地处理，这样做的好处是提高了处理速度，能够为使用者提供接近实时的数据处理结果。

目前苹果的Core ML工具包已经可以连接多个基于云端的机器学习服务，包括谷歌、亚马逊和微软的服务。在于IBM达成合作之后，Core ML也将会支持IBM的机器学习服务。

纳格什尼透露，目前可口可乐公司正在对Watson Services for Core ML服务进行测试，确定它能否为可口可乐的技术人员提供帮助，让他们更轻松的对贩卖机进行检查，但是他并没有透露任何详细信息。IBM也没有透露可口可乐在使用这个技术的时候向他们缴纳了多少费用。很有可能可口可乐并没有向IBM支付任何费用，毕竟他们在进行测试的同时也能为IBM提供反馈，让IBM继续对技术进行改善，以便在未来进行更大规模的推广。

该服务在未来一段时间内将向开发者免费开放。但是一段时间之后开发者将需要付费使用，目前免费使用的截止期尚未确定。IBM Watson服务总经理大卫·肯尼（David Kenny）解释道新服务是Watson人工智能服务的一个组成部分，Watson人工智能是一个针对正在打造机器学习应用的企业开发者所推出的服务。(永妍)