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梅花天使创投吴世春：无人驾驶必须有标准进行约束

梅花天使创投吴世春：无人驾驶必须有标准进行约束
2018年03月20日 13:40 新浪科技
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梅花天使创投创始合伙人吴世春梅花天使创投创始合伙人吴世春

　　新浪科技讯 3月20日上午消息，针对Uber无人驾驶汽车撞倒行人并致其死亡一事，梅花天使创投创始合伙人吴世春表示，无人驾驶必然是社会发展的大趋势，但必须有标准进行约束。

　　吴世春称，Uber无人车撞死行人很让人震惊和心痛，不过据统计，全世界每年因道路交通事故死亡的人数多达100多万。因此，每一项新技术要走向社会一定得先通过不断循序渐进的实验和测试，以确保安全性。

　　吴世春认为，就像飞机要取得适航证才能投入商业运营，无人驾驶系统也应该有官方或者权威的第三方提供评测、颁发许可证后才能上路行驶，而不是由公司自行决定是否可以投入市场。包括机器人、人工智能等，所有的新科技都如是。

　　本周一，据美国亚利桑那州当地警方称，一名女性在过马路时被一辆Uber无人驾驶SUV撞倒并最终死亡。警方要求Uber停止其无人驾驶汽车项目。

　　外媒报道称，该发生在亚利桑那州凤凰城郊区的意外事故将不仅影响Uber的无人驾驶的计划，还将影响到整个无人驾驶行业最终发布能在公共道路上行驶的无人汽车的计划。

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