甲骨文创始人新公司：用水培农场增加农作物营养

新浪科技讯 北京时间3月20日上午消息，甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）今天刚刚成立了一家名叫Sensei的新公司。这家位于洛杉矶的健康品牌最初将集中精力开发水培农场。

埃里森将为该项目提供资金，他与老朋友、加州大学医学教授大卫·奥古斯（David Agus）共同创办了这家公司。

Sensei总裁丹·格鲁尼伯格（Dan Gruneberg）表示，埃里森和奥古斯一起想出了创办一家健康公司，原因是他们共同的朋友当时处于弥留之际，他们花了更多时间在一起。事实上，当他们看到朋友健康状况恶化时，就认为应该做些事情。

他们的第一步是在夏威夷的拉奈岛建设一个水培农场，这是埃里森2012年花费3亿美元购买的。格鲁尼伯格表示，Sensei团队在那里的重点不只是亩产量，还包括每亩所能贡献的营养成分，这也是他们以Sensei Farms品牌向餐厅和零售商出售的水果和蔬菜的一大卖点。

他们似乎希望通过增加培养液的营养浓度来增加蔬菜水果的营养成分。此外，Sensei肯定还会宣传它们的可持续性。格鲁尼伯格表示，Sensei的水培农场用水量大约只有传统耕作方式的10%，而且通过与特斯拉的合作来使用太阳能。

格鲁尼伯格拒绝透露Sensei计划建设多少水培农场，以及该公司准备聘用多少员工。但他表示今后会披露更多信息。(书聿)