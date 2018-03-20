路透社：Uber无人车撞死行人 无人驾驶面临严苛考验

相关消息：首例自动驾驶车撞人致死案！Uber暂停项目接受调查

新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，美国亚利桑那州一位女性被无人驾驶汽车撞倒致死，这是无人驾驶汽车首次出现致行人死亡的交通事故。路透社对此评论称，此次事件之后，整个无人驾驶行业都陷入了恐慌之中，这项技术的发展也进入了敏感期。

本周一发生的这起交通事故中，肇事车辆属于Uber公司，此前多家公司都在呼吁放宽无人驾驶监管政策，并且有企业希望最早于明年开展无人驾驶打车服务。上周五，Uber以及谷歌旗下的无人驾驶部门Waymo都曾致信美国参议院，呼吁监管部门在“未来数周内”通过无人驾驶测试法规。

汽车和科技行业的企业都曾经警告说，在无人驾驶技术测试期间，可能会发生交通事故，甚至是导致死亡事件的发生。但是他们同时表示，一旦这项技术成熟之后，它将会可以挽救无数人的生命安全，可以杜绝由于人类驾驶员操作不当而导致的交通事故。

美国国家运输安全委员会前主席马克·罗森克（Mark Rosenker）表示，对于本周一发生的Uber无人驾驶汽车事故一事，民众无需反应的太过激烈。他指出，美国每年会发生600起交通事故，将近4万人在事故中丧生。

在此事件发生之后，Uber暂停了所有无人驾驶汽车的测试工作。

特朗普政府一直以来都在努力消除无人驾驶汽车发展中所遇到的监管障碍，但是同时也表示无人驾驶汽车测试过程中需要确保安全。美国交通部的赵小兰（Elaine Chao）在3月1日曾表示：“我们的目标是，在不阻碍创新的情况下制定普遍使用的监管措施。”本次事件之后，赵小兰的发言人没有对此进行评论。

国际卡车司机协会在对此事件发表的一份声明中表示：“在公共道路上对尚不成熟的技术进行测试有着很大的风险。保护路上行人和司机的安全是一件非常重要的事情。”

前美国交通部长安东尼·福克斯（Anthony Foxx）表示，周一发生的这起事件给整个无人驾驶行业敲响了警钟，政府必须将安全摆在最高的位置上。(永妍)