IDC：VR/AR头显销量预计连续5年增长 平均涨幅超50%

新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，据IDC预计，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）头戴式显示器将大受欢迎，2018年的销量预计将达到1240万台，比2017年的800万部有所增长。今后五年，VR和AR头显的销量将连续增长，平均年度涨幅预计高达52.5%，到2022年，市场总销量有望触及6890万套。前不久IDC曾预测，得益于硬件、软件和定价的变化，2017年AR科技将有所进步。

预测的关键在于“无屏幕”浏览器不再受到青睐，消费者转而购买独立和捆绑式装置。IDC指出，消费者对单独购买这些配件的兴趣不大，制造公司已停止将它们与智能手机捆绑在一起。

不过，估计在今年的AR / VR市场上，无屏幕浏览器的份额为41.6%，依然有望成为AR的主要购买人群，在VR领域则排名第二。联想的《绝对挑战》（Jedi Challenges）软件内容中包含一个无屏幕AR头显，在商业上取得了成功。然而到2022年，无屏幕类产品预计在AR / VR市场的占有率将低于10%。

IDC预测，借助于Facebook旗下Oculus公司的Go、联想的Mirage Solo，以及类似带有全屏幕、CPU和GPU、支持VR和AR体验的“独立”头显，在AR/VR市场上，独立头显的市场份额将从2018年的14.1%增至2022年的接近半壁江山。具体而言，独立头显在AR市场的份额为19.1%，VR头显的份额为29.8%。

在HTC的Vive Pro等新设备的引领下，捆绑式头显在AR / VR市场的占有率预计将在2018年44.3%的基础上稍稍缩水，降至2022年的41.2%，但这些数字掩盖了一项重大改变。据IDC预计，在同一时期，捆绑式VR设备的市场份额将从43.3%下降到23.3%，而捆绑式AR的份额将从所有设备总销量的1%增加到近18%。

IDC不能确定具体哪一种捆绑式AR设备将引领增长，但貌似微软的Windows混合现实设备将在捆绑式VR方面发挥作用。微软已经公开展示HoloLens——一款用于App和游戏的可穿戴式增强现实浏览器。与此同时，竞争对手Magic Leap公司在沉寂多年之后，近期也将推出一款名为Magic Leap One增强现实眼镜。(斯眉)