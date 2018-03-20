Magic Leap推创作者门户 加速开放平台策略

Magic Leap“创作者门户”

新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，增强现实创业公司Magic Leap迈出了向外部开发者开放的第一步。该公司周一宣布推出SDK（软件开发工具包）和“创作者门户”的预览版，让外部开发者可以为Magic Leap One去开发应用。

“创作者门户”提供教程、技术支持社区，以及帮助开发者预览应用的“Magic Leap模拟器”。Magic Leap One于去年底发布，目前尚不清楚这款硬件的开售日期和具体价格。这个门户上显示，名为Magic Leap World的应用商店即将推出。

实际上，早在2015年Magic Leap就宣布，将“很快”发布SDK。该公司从2016年开始面向少数开发者开放其平台，并宣布与NBA、Weta Workshop和其他公司展开合作。不过，最新举措标志着Magic Leap迈出了作为开放平台的第一步。此外，Magic Leap的硬件发布也越来越近。

在增强现实平台领域，Magic Leap落后于微软。微软于2016年面向开发者提供HoloLens增强现实头显。不过，Magic Leap对其增强现实技术的质量夸下了海口。此外，该公司似乎将向着消费者娱乐应用的方向去推进，而微软则偏重于工业应用。(李丽)