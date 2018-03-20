区块链第三方服务火热：培训机构鱼龙混杂

每经记者 肖 乐 每经编辑 任芷霓

人和钱的聚集，是区块链风口正盛的最好反映。据《每日经济新闻》记者统计，仅从3月1日到3月9日，就有7家区块链媒体获得融资。

“财经主编5名、新闻编辑20名、媒介专员5名、社区运营18名、文案策划12名，月薪一万起，上不封顶。”这是一家区块链垂直媒体近期发出的招聘广告。“区块链媒体现在对于人才是求贤若渴，包括编辑、记者、运营、技术，都需要。”一位已经跳槽至区块链媒体的前传统媒体人对《每日经济新闻》记者说道。

与区块链媒体一同崛起的还有区块链培训，各类课程层出不穷。比较便宜的是腾讯、网易等互联网平台的在线课程，均在一千元左右，而一些垂直培训机构的收费则在几千到几万元不等。

资本热捧区块链媒体

进入三月，区块链媒体获得融资的消息连续传出。《每日经济新闻》记者梳理公开资料发现，从3月1日到3月9日，相继有区块之家、深链财经、金钱报、巴比特、火星财经、块连线、陀螺财经宣布获得融资。其中最大一笔融资来自于由普华资本和泛城资本联合领投，启赋资本、比特大陆跟投的巴比特1亿元A轮融资。

与其他六家区块链媒体相比，巴比特算是区块链行业中最“资深”的一个，其是国内最早的区块链资讯社区门户。而上述三月宣布融资消息的区块链媒体均“资历甚浅”，但成长速度却十分惊人。

例如，2018年2月8日正式上线的火星财经，在上线26天后便宣布获得来自IDG资本、泛城资本、数字货币交易所OKEx、明势资本的A轮投资，估值1.5亿元人民币。区块之家、深链财经、金钱报等几家区块链媒体的成立时间也不超过半年。

“这个行业里资本泡沫是比较大的，无论是个人还是机构。”区块链媒体共享财经创始人史青伟对《每日经济新闻》记者说道，“行业里很多个人都是投资人，资本非常充足。对于区块链项目方来说，媒体非常重要。”

据《每日经济新闻》记者了解，项目方广告、付费培训、线上线下活动是目前区块链媒体主要的盈利来源。

现在的问题是，“媒体实在太多了，竞争无序，报道内容太窄，导致洗稿和抄袭严重。”史青伟说道，“今年应该很多区块链媒体都很难活下去。大家都在追逐泡沫，绝大多数都没有看懂区块链是什么东西。”

区块链媒体良莠不齐

前段时间，一则“区块链媒体年薪60万招记者”的广告让行业炸了锅，虽然噱头成分过重，但也反映了当前区块链媒体“抢人”的迫切性。

在拉勾网搜索区块链记者岗位可以发现，共183个职位，其中薪资最高的是信物互联区块链记者，公司给出了15K~30K的月薪，有118个招聘区块链记者的职位月薪在10K~15K，这在互联网行业并不算高，但较之于媒体行业还是有一定吸引力。

“根据市场供需来看，1万元起在行业来看是一个中等的薪资水平，这个行业真正懂区块链的，还不说技术，就是懂一些金融方面的人都很少。所以整体薪资会比其他行业要高一点。”共享财经创始人史青伟向记者表示。

共享财经也在今年开启了大规模的招人计划，“财经主编5名、新闻编辑20名、媒介专员5名、社区运营18名、文案策划12名，月薪一万起，上不封顶”，这是其在官方公众号上发出的招聘帖。

史青伟表示，如此大量的招人是因为预期到各行业区块链化的需求非常大，行业的竞争性也会比前两年大，只有增加报道的覆盖面和专业程度才能获得持续发展，与此同时也想向咨询研究方向扩张。

一方面是市场需求量大，另一方面是真正有专业能力的人才太少。“招人很难，这是整个行业的问题，无论是第三方服务还是技术开发者，可能放眼全球区块链人才都比较难招。”史青伟说道。

史青伟表示，如此大量的招人是因为预期到各行业区块链化的需求非常大，行业的竞争性也会比前两年大，只有增加报道的覆盖面和专业程度才能获得持续发展，与此同时也想向咨询研究方向扩张。

在前述跳槽的记者看来，在区块链专业技术之外，很多区块链自媒体的采编能力也堪忧，新闻质量良莠不齐，“很多自媒体不太讲究版权，有次我看到三家媒体发了一条快讯，连错别字都是一样的。随着专业媒体人的入场，一些质量差的自媒体会被淘汰掉。”

记者注意到，3月7日，链得得（ChainDD）、核财经、深链财经、鸵鸟区块链等多家区块链媒体共同发布了《区块链行业媒体自律声明及公约发起函》，在禁止以负面报道为由要挟收取任何一方费用；严格审核项目信息的合法性与真实性，禁止项目方自行直接发布信息；绝不蓄意散布虚假信息（无论利空还是利好）误导或欺骗投资者，扰乱市场等7项内容上作出了承诺和声明。

培训课程费用高昂

与区块链媒体一同崛起的还有区块链培训，各类课程层出不穷。比较便宜的是腾讯、网易等互联网平台的在线课程，而一些垂直培训机构的收费则在几千元到几万元不等。此外，一些高等院校也参与其中，例如上海财经大学继续教育学院日前发布了区块链培训课程项目，三天课程的费用为9800元。

在腾讯课堂平台以区块链为关键词搜索，共找到25门相关课程，大部分课程为免费，最贵的一门1680元，显示有165人购买。今年2月初，网易科技上线付费课程，首档推出区块链公开课，目前网易平台上区块链课程的价格最高为699元。

与在线课程相比，一些培训机构的线下课程则贵得多，提供的资源看起来也更加“丰富”与“速成”。

“百亿美金导师天团亲自坐镇，迅速成为炙手可热的区块链开发者，直通区块链创业与就业机会，对接顶级投资者。”这是某区块链培训平台的“诱人”广告。这家平台在四月有两次课程项目，一次是北京区块链开发营，一周课程，培训费2万元；另外一次是硅谷区块链高端研学团，五天课程，培训费1万美元。

区块链技术培训的课程往往更贵，一个区块链培训网站上一项名为“看清未来、告别区块链小白”的课程定价为6600元，而区块链技术培训的课程都在2万元以上。

记者向一家培训平台咨询了其面向“区块链小白”的培训课程内容。对方表示，课程一共两天，报名费为3688元，“第一天讲区块链基本原理，扩展到以太坊、EOS、石墨烯的一些技术原理，最后会讲区块链生态和产业情况，包括如何获取有效信息，规避风险，如何区分ICO项目的可靠性等。”其表示，现在大家关注投资比较多，所以课程增加了投资的内容，而后续也会有一些技术学习的课程推出。

“今年培训好做得多。一是市场不太好，大家想专心研究技术；二是更多的场景方加入进来，想要学习区块链技术的生源会非常非常多，今年做培训肯定是很好的一个生意。”史青伟说道。

目前，已有区块链培训机构获得融资。深创学院日前宣布获得数千万元人民币战略投资，投资方为极豆资本。据了解，深创学院由“遇见未来教育科技有限公司”创办，成立于2017年8月15日，此前，深创学院发布过一项区块链行业大咖培训&海外日本游学活动，费用为8.8万元/人。

需要注意的是，区块链培训也是鱼龙混杂，此前有媒体报道，有区块链培训班3天就能产出80个讲师，而课程的主讲人更是无区块链或计算机领域专业背景。