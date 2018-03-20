复合人才难求 区块链相关人才需求同比增长近9倍

每经记者 边万莉 每经编辑 任芷霓

“平均50k/月，需求十人，工作地点北上广都可。”这是记者近日在一个微信群中看到的招聘信息。

“3点钟无眠区块链”微信群在春节期间火了，区块链、数字货币、比特币等概念频频出现在人们的视线中，不少创业者、投资者纷纷加入区块链的阵营，各种区块链公司、区块链培训机构、区块链媒体层出不穷。区块链日益火爆，随之而来的就是相关人才的需求。

据BOSS直聘发布的《2018旺季人才趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求较2017年同期已增长了8.7倍。除了需求旺盛外，区块链行业人才的平均薪酬也较高，据BOSS直聘数据统计，2017年11月之前，即2017年1月1日~2017年10月30日，区块链相关岗位的平均招聘薪资为23.2K/月；2017年11月至2018年2月28日，区块链相关岗位的平均招聘薪资达到25.8K/月。

人才供应量同比增235%

近期最火的词语之一无疑是“区块链”，2018年以来，各路资本争先恐后地进入区块链行业，各种区块链以及区块链上下游的企业如同雨后春笋般涌现。不过，随之而来的首要问题便是，现有的人才供给无法满足企业对区块链人才的需求。上述《报告》显示，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求较2017年同期已增长了8.7倍；区块链相关岗位的发布地区高度集中，北上杭深占比超8成；2018年1~2月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍，人才供应量同比增加235%，增速虽高于其他互联网职位，但存量仍远低于实际需求。

一家数字资产交易平台的工作人员向《每日经济新闻》记者表示，从2016年建立区块链研究团队后，对区块链相关的人才一直都有需求。

当记者提到区块链招聘的话题时，共享财经创始人史青伟表示，他们也正在招人，区块链是一个新的领域，但市场各方面对区块链人才的需求和扩张都是比较快的，因此出现了现在这种人才紧缺的状况。

值得注意的是，在众多的招聘企业中，除部分行业巨头之外，还有不少企业成立时间是在2016年前后。《报告》指出，51%的企业为A轮及以下的初创公司；按规模划分，100人以下规模的公司占比达到62%。拉勾网CMO鲍艾乐表示，从拉勾平台上职位创建时间可以发现，早在2014年和2015年开始就有公司关注区块链的相关动向，但对区块链需求的集中爆发则是在2017年11月。

91科技集团董事长许泽玮表示，区块链几乎是瞬间在国内火了起来，各类公司都在抢区块链人才，加紧布局与区块链相关的产业，也就造成了一时间区块链人才不能满足需求的状况。不过，同时也必须注意到，区块链人才参差不齐，且没有清晰的行业技术标准来衡量。

同类岗位薪资高于其他行业

“嗨，有做区块链底层技术的吗？现在需要人啊，十个人，北上广都可以，平均月薪5万元。”开年后，朋友圈时常会出现诸如此类的招聘广告，甚至还有人提出年薪500万元招聘区块链人才，着实令人惊愕。

据拉勾网数据统计，截至3月6日，所有在线区块链相关岗位的平均薪资为34K/月。据2017年数据，开发、产品、设计、市场、运营各个岗位的薪水分别为19.3K/月、18.1K/月、11.7K/月、11.3K/月、9.7K/月。《每日经济新闻》记者看到，一家成立于去年底的区块链培训公司，在多个区块链相关岗位的招聘要求中均提到熟悉区块链、有区块链工作经验的人员优先。该招聘人员告诉记者，“区块链是个新技术，这方面的人才相对较少。从去年年底就开始招这方面的人才，薪资待遇会比其它行业稍微高一点，主要是因为人才难求，但也不会高出太多。”

“同一个岗位，区块链相对其他的行业薪资会高一些。比如，同样是一个硕士研究生，区块链会是其它行业薪资的1.5倍左右。区块链公司领主科技创始人刘大鸿告诉《每日经济新闻》记者，这应该是合理的，一方面是因为相对来讲区块链的技术门槛比较高、工作难度比较大，强度也比较高；另一方面，区块链人才确实是比较稀缺，这个和普通的APP或者企业服务网站的开发难度还是不一样的，它们是两个不同的技术体系。

他进一步表示，2017年下半年区块链火了之后，各个行业都在抢区块链人才。与之前相比，相关岗位的薪资水平有一些变化，但其实区块链方面的薪资一直高于其他行业。据BOSS直聘数据统计，2017年11月之前，区块链相关岗位的平均招聘薪资为2.32万元；2017年11月之后，区块链相关岗位的平均招聘薪资达到2.58万元。

高薪对应着高要求。《每日经济新闻》记者注意到，区块链相关职位对求职者的工作经验和技能要求较多。如技术类人才除了需掌握常用开发语言（C++，Java，Go）外，还需要对密码学、共识算法、超级账本、智能合约等有足够了解。