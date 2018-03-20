币圈“老韭菜”心声：看清逻辑 盲目进入注定被割

每经记者 张虹蕾 每经编辑 赵 桥

他曾5000元的价格买下人生的第一个矿机，并挖出3个比特币赚到第一桶金；他曾因币值暴跌中途“下车”，5年“炒币”历程充满酸甜苦辣；他是币圈不折不扣的“老韭菜”——沈小峰（化名）。

3月18日傍晚，沈小峰向《每日经济新闻》记者回忆起接触各种虚拟货币以来的心路历程。在他看来，一些和区块链技术及虚拟货币没有丝毫联系的项目打着区块链概念，借助一些大佬名义虚假背书，搅乱币圈和链圈的生态。另外，目前市场上投资者素质参差不齐，很多人盲目进入，“只有看清楚逻辑的人才有机会，如果什么都没有就盲目进入，你肯定是被割的韭菜。”

很多人用“炒大蒜”心态买币

“一开始我只是觉得这事很酷，很有范儿，用自己的算力产生数据真的是一件很炫的事儿。”沈小峰向记者回忆道，2013年4月，当时比特币的价格还在700元~800元，只有少数的极客注意到这个新生事物，通过电脑程序挖掘比特币。

“当时我知道比特币是一种加密的货币，通过挖矿模式得到，但并不清楚其中的内在逻辑。”沈小峰称，当时（2013年）比特币回本的速度很快，大概是两个月，“市场上有售价8000元的矿机。”

而在比特币之后，各种新的虚拟币种，如Litecoin、Namecoin等，当时极客们称为“山寨币”。不同于向沈小峰这样从几年前就开始在币圈研究的“信仰者”们，直到2017年年中，沈小峰才感觉到这把“火”逐渐烧到普通投资者的身边。

2017年，ICO（首次代币发行）依托着“区块链”“智能合约”等概念大热了一把。但仅仅通过几人团队发布一个“白皮书”，甚至连白皮书都没有就可以启动融资活动，而这样的方式也让ICO的合法性一直存有争议。去年9月，央行等七部门对于ICO给出了明确定性，同时叫停了各类代币融资活动。

不过，ICO被禁之后，币圈又兴起了新的玩法——IFO。所谓IFO是指基于比特币、以太坊等主流币种而进行的分叉货币发行，成为一种新的虚拟币融资手段。

同时，通过拉人头、建群、注册得到币的项目也层出不穷。沈小峰认为，这不属于严格意义上的“币圈”项目，仅是披上了ICO外衣的欺骗。真正的ICO项目需要看怎样解决问题、如何落地和技术水平。

“很多人拿‘炒股票’、‘炒大蒜’、‘炒大豆’的心态买币。”作为一名“老韭菜”，沈小峰自己也运营一些虚拟货币社群。据他介绍，现在很多朋友也会拿项目白皮书给他看，但有些白皮书的质量俨然小学阶段PPT水平。

币圈投资者现两极分化

5年的“炒币”之路并不一帆风顺，沈小峰也曾因为亏损而半途“下过车”。他表示，很多人是因为赚快钱而进来，又因为币值的下跌而退出，币圈拿到钱的人是耐得住寂寞的。“一些大佬手上有闲钱，相比于普通投资者，他们有更强的抗风险能力，也更清楚链圈和币圈的发展趋势，因而他们判断币值的指标可能不是某一阶段的大跌或者大涨，即便币值在谷底的时候他们也‘拿得住’。”沈小峰说道。

沈小峰坦言，2013年的自己进入币圈后也是个“投机者”，当时应用非常少，但随着底层技术区块链的发展，对于技术和底层逻辑的理解越来越深刻，5年之后的自己更把对虚拟货币的投入当成是一种长期投资。

“这些钱不是每个人都能赚到的，只有看清楚逻辑的人才有机会，如果什么都没有就盲目进入，你肯定是被割的韭菜。”沈小峰坦言，99%的人因为赚钱效应进来，但经常因为暴跌就“扛不住”。

现在，沈小峰身边很多一起在早期进入币圈的朋友，有的已经成了圈内的大V，有的开始运营自己的社群，有的曾赚到一桶金后匆忙退场。

在沈小峰看来，除了一些持观望态度的投资者，目前在币圈存在两极分化的情况，“真正的信仰者研究底层技术和内在逻辑，长期持有一两个币种等待升值；而更多的人抱着一种凑热闹的心态加入很多群组，并总是担心币值的涨跌。”

沈小峰提醒，真正的合格ICO项目不会承诺币值会涨多少，而是在风险强调上作出特别声明，只有一些披上光鲜外衣的传销币才一味强调币值升值。“每个人都想赚钱，但希望赚到的钱是能看得懂的钱，通过深刻理解区块链含义之后再进入。”