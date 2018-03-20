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微鲸科技被曝与供应商陷款项纠纷 回应：正在解决

微鲸科技被曝与供应商陷款项纠纷 回应：正在解决
2018年03月20日 05:03 每日经济新闻
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　　每经记者 蒋佩芳 每经编辑 姚治宇

　　3月19日，有供应商向《每日经济新闻》记者透露称，微鲸科技有限公司（以下简称微鲸科技）拖欠了他们2016年7月至2017年8月提供服务的款项。

　　对上述说法，记者很快联系到了微鲸科技方面，对方虽承认有欠款，但否认拖欠款项一说。微鲸科技方面认为，公司不存在拒不执行的行为，目前都处于正常的时间周期里面，毕竟尚未到约定的日期。

　　与此同时，微鲸科技方面还向记者表示，上述供应商是2017年就被公司除名的供应商，双方对业务的纠纷2016年就已产生，目前微鲸科技方面的法务正在介入解决。

　　微鲸与供应商陷款项纠纷

　　官网显示，微鲸科技是一家专注于家庭娱乐的互联网科技公司，由黎瑞刚和李怀宇于2015年联合创立，华人文化、阿里巴巴腾讯参加了微鲸的创始发起人组合。

　　曝出微鲸科技拖欠款项的供应商是南京盛跃公关策划有限公司（以下简称盛跃公关），该公司负责人向《每日经济新闻》记者出示了一份《上海市静安区人民法院民事调解书》（以下简称《调解书》）。

　　《调解书》显示，原告盛跃公关与被告微鲸科技服务合同纠纷一案，该院于2017年11月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告向该院提出诉讼请求：1、被告向原告支付拖欠项目款及常规月费约286万元；2、被告支付原告违约金约7.03万元；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年7月至2017年8月，被告委托原告为被告多个项目提供公关策划服务。原告已按约将各项目执行完毕，但被告一直未按约向原告付清相关款项。

　　《调解书》里还显示，被告辩称，“确实欠付原告服务费，但对于欠付款金额有异议。愿意与原告协商解决纠纷。”后经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：一、被告给付原告服务费约221.97万元，此款被告于2017年11月30日前支付原告80万元，于2017年12月31日前支付约22.11万元，于2018年1月31日前支付36万元，于2018年2月28日前支付36万元，于2018年3月31日前支付约47.86万元；二、如被告有一期未按上述约定期限履行付款义务，且逾期超过5个工作日，则被告应按该笔未付款金额的15%加付原告违约金。

　　值得注意的是，《调解书》显示，原告和被告并无其他争议。然而，就在执行过程中，双方却因“欠款是否逾期以及是否拒不执行”而产生了争议。

　　律师：2月底欠款已构成逾期

　　“盛跃于2015年和我们（微鲸科技）合作，2016年双方因业务的问题有了矛盾，于是2017年的时候，我们和他们（盛跃公关）解除了服务合同，不用他们（盛跃公关）做供应商就会涉及到一些款项，大家在法院里面有异议，互相不认同，最后就是正常走程序。”微鲸科技方面在接受记者采访时表示，欠款陆陆续续都在还，一直都很正常，直至今年的2月份，因那个时间正好赶上过年，加上可能又有些纠葛，那一期还款就给耽误了。

　　微鲸科技方面还称，欠款并没有逾期，付款的正常时间是3月底，仅2月份的那一笔未付而已。

　　对此，盛跃公关负责人告诉记者，“一，法院调解书是真实客观存在的，微鲸承认欠款，法院判决他们应当按五期偿还；二，微鲸还了三期，剩下两期违约未还，这也是客观存在的；三，违约之后，我们主动联系微鲸对接人两次，对接人就说还不了，并且截止到目前，已经没有任何人和我们沟通还款事宜；四，对方违约之后，唯一一次主动联系我们，还是因为有媒体跟进报道；五，我们自始至终没有对微鲸的经营情况做任何评价，目前也不打算做评价，一切等4月5日我们申请强制执行后，看微鲸方面的配合程度再议。最后，我们从来不想和微鲸撕逼，毕竟是曾经的合作伙伴，只是这笔钱拖太久太久了，我们的诉求很简单，就是希望微鲸依照法院判决，如约履行还款义务。”

　　“《调解书》已经生效，如果还有两笔款没有按照调解书的内容支付，可以申请强制执行。”在北京志霖律师事务所律师赵占领看来，2月底这笔款已经构成逾期，按照调解书的内容，逾期超过5个工作日，应该支付该笔款项的15%作为违约金。至于逾期的具体理由不重要，关键是逾期的事实存在。

　　此外，赵占领并不认为此事存有争议。他表示，《调解书》写得很清楚，而且已经生效，具有法律强制约束力，一方不履行的话，另一方可以向法院申请强制执行。“这个《调解书》也没有明确双方需要对此保密，所以即使将《调解书》公开的做法可能不妥，但也不违法。”

　　根据赵占领的说法，企业一旦开始拖欠供应商的款项，一般会有多种可能性：1、内部财务付款审批流程比较长，导致逾期付款；2、公司资金临时比较紧张；3、觉得合作方提供的服务比较差，未达到预期效果，所以不想付款，或者不想及时足额付款；4、合作双方闹掰了，故意不付款。

　　多数互联网彩电品牌不景气

　　此前的彩电行业可谓盛况空前，继乐视“颠覆”传统彩电后，小米、暴风、风行等一大票互联网企业也加入战局并快速扩张。

　　产经评论家刘步尘在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，微鲸科技和乐视的模式是一致的，即低价销售硬件，通过硬件补贴内容等。他说，这样的模式并没有成功的先例，迄今为止，全球主流的彩电盈利模式仍然是靠硬件来盈利，并非软件盈利。

　　不过，据微鲸科技方面的说法，微鲸从2017年就放弃烧钱模式，努力转型，调整结构，目前各项事务积极推进。而微鲸科技CEO李怀宇此前接受媒体采访时也表示，“现在整个产业从泡沫破灭，进入到一个重新建立良性的产业结构。”他认为，烧钱模式已经终结，硬件要盈利。对此，刘步尘认为，李怀宇的反思是理性的。

　　另据奥维云网彩电业年度分析报告显示，去年中国国内彩电市场受创，面板成本上升、互联网品牌疲软是两大原因，互联网电视整体份额下降6个百分点至13%。

　　奥维云网黑电事业部高级研究经理卞铮对此表示，互联网品牌（份额）2017年下降的主要原因是资本和成本的环境发生变化后，互联网品牌之前的运营模式无法继续。他指出，低价亏本销售可以短期实现用户获取，但不利于品牌形象的建立和长期运营，需要在合适的节点转变增长方式。

　　按照卞铮所述，目前大多数互联网品牌都处在持续不景气的状况，主要原因在于之前的运营模式被推翻后还没有建立新的模式，资本仍然保持谨慎。“2018年互联网电视品牌的发展限制条件仍然存在，做出好产品是最重要的突围机会点。”

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