国外数码主流品牌难逃质量疏漏

来源：北京商报

对于整个数码领域来说，2017年并不是一个无可挑剔的一年，从大到电动自行车，小到路由器，除了非主流品牌接连出现质量不合格问题，主流品牌也未能达到质量的完美，众多业内知名品牌被工商、质检部门检查出质量问题。

从近日发布的《2018年度3·15数码产品质量关注度报告》来看，PC领域近年来国产品牌质量表现不错，国外品牌存在质量问题更多，而电池成为笔记本电脑问题多发地，包括索尼、惠普、松下、东芝都出现了电池隐患；而平板领域，飞利浦连续两年被国家相关机构抽检出平板产品存在质量问题，读书郎以及好记星等儿童教育平板也存在质量问题，最重要的是清华同方因电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离等项目不合格，会造成用户存在触电风险。

办公设备领域，爱普生、京瓷、博施等三种品牌的产品连续多年出现产品质量问题，但是在2017年复印机、打印机、扫描仪以及投影机等产品的质量问题较少。

数码相机领域，佳能成为2017年相机质量产生问题及次数最多的品牌，与其同为相机大佬的尼康成为连续多年产品质量出现问题的品牌，相机质量问题涉及多个领域，相比之下，索尼相机质量问题近年来出现三次，表现较好；富士作为知名相机品牌，成为继主流相机品牌之后的问题出现频率相对较高品牌。新科技产品领域，电动自行车领域质量问题非常严重，雅迪、爱玛、新日、绿源各大品牌产品均有上榜，小鸟、都市风、台铃、五羊、新大洲、比德文不合格产品型号较多，质量问题也比较严重，2018年，新国标实施后，电动车不合格产品数量或有所增加。

此外，相比于数码领域普遍存在的质量问题，相机行业2017年的质量热点关键字主要集中在“售后服务”、“镜头瑕疵”、“显示屏亮暗点”，而相机行业的售后问题一直是其投诉热点，报告显示，2017年，国家相关部门数据中，相机行业投诉率最高的是售后服务。价格变动频繁，返修耗时长、责任认定模糊等问题是常见售后投诉。

与之形成鲜明对比的则是外设行业，整体问题较少，用户投诉也在近年逐渐减少，只有路由器受到行业变革的影响，普遍率较高，因而“信号差”、“辐射骚扰”依然成为其年度质量问题关键词。

与往年有所不同的是， PC行业近年来质量有所提升，在2017年国家相关部门的抽检中，有多次合格率达到100%，但是PC行业售后问题成为用户投诉的高发地带，包括责任认定模糊、维修价格不透明等问题。

北京商报记者 石飞月