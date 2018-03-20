从炒股神器到陪伴机器人 伪人工智能扎堆圈钱

来源：北京商报

风口伴随着虚火和伪概念，AI（人工智能）也没有例外。AI大火之后，一大批企业蜂拥而上，有创业团队更有产业巨头，实际上无论是百度的无人驾驶还是科大讯飞的语音识别，都还在试验阶段。但市面上已然有大量伪人工智能概念开始圈快钱，包括但不限于：对话式儿童智能机器人，其实多数是预设程序的玩具；包教包会包就业的人工智能培训，5个月近2万元的培训费，其实就是编程培训；神乎其神的AI炒股软件，则是用量化方法选股而已。阿里巴巴前CEO卫哲甚至论断，目前伪人工智能比例可能高达90%或者99%。

打擦边球的陪伴机器人

伴随着人工智能概念的火爆，各种儿童智能机器人随之出现。北京商报记者登录多家电商平台发现，冠以智能的儿童机器人品牌繁多、款式大同小异，在主流电商平台销量较大的有小帅人工智能机器人儿童早教机、科大讯飞智能蛋机器人阿尔法蛋、熊出没coco机器人对话人工智能正版声控儿童玩具等，售价从200元到数千元不等。

据调查，目前市面上常见的儿童机器人，大部分主打“陪伴”和“智能”两点。基本上具备远程亲情陪伴、语音互动、人机交互、亲子教育等功能。不过，家长对此类产品的反应各异。

小帅Xshuai人工智能机器人儿童早教机diwudai 5.0在淘宝平台月销售2040笔，售价2860元。网友普遍对产品的内容库满意，称“学习功能强大”、“可以陪伴学习”。也有网友表示“反应不是很灵活”、“问的好多题都答非所问”、“不能同步学习”。

在京东自营销量最高的儿童智能机器人是科大讯飞机器人阿尔法超能蛋智能机器人，售价899元，评价2610，有网友认为功能很全，语音查询非常方便，有网友则表示数据库有点小、语音识别不准确，另有网友称，“内容没新意，就是一个学习机外加个语音听读功能”等。

售价229元的熊出没coco机器人对话人工智能正版声控儿童玩具在天猫平台月销售321笔，对此产品网友睫表示，“总体来说是很好的一个机器人玩具，就是语音感应不太准，它会理解错误或者根本就不回答你”。有网友直言，“跟他说什么根本听不懂，就知道说好的，然后就往前走”。综合来看，网友对该产品外形和质量较满意，而质疑集中体现在语音识别和互动上，诸如“对话内容少”、“不灵敏”、“声控没反应”、“跟故事机差不多，没有啥智能”等。

市面上的儿童智能机器人究竟是否具有AI功能呢？阿里内部人士曾颜（化名）认为，目前对于人工智能业界还没有准确的定义，接受度较广的就是人工智能需要具有自主学习的能力，有些儿童早教机故事机可能售价非常低廉，但它未必不属于人工智能，不过有些品牌的语音对话等能力是采用了开放平台中的技术，现在很多产品在炒作概念，但也不能够说它就不是人工智能的。

不过，曾颜也承认，“智能音箱和儿童智能机器人的语音确定性一直是个问题，而且现在儿童智能机器人的主要功能是陪伴，而不是教育”。

不靠谱的AI炒股神器

AI的应用还火速落地在金融市场。AI能否对股市进行准确预估？AI炒股软件给出的答案是肯定的。

公开信息显示，2017年10月，美国出现炒股“阿尔法狗”——全球第一只应用人工智能进行投资的ETF基金AIEQ。每天持续不断地分析6000只美国挂牌股票；分析上百万条相关的公告文件、财报、新闻以及社群文章；利用量化择时、量化选股、因子分析、事件驱动等N种量化模型选股，并且不断地深度学习，这一度令交易员恐慌。

AI在中国大火后，也出现了一批AI炒股软件，长江证券的iVatarGo、号称“傻瓜型”炒股的EAGO和智语良投等。公开信息介绍，智语良投不同于市面上的炒股软件，在功能上更专注于量化策略的开发，可以满足股民不同的投资风险偏好，智语良投还利用机器学习和大数据技术结合分析个股，推出“智能荐股”，更好地满足股民选股的需求。

iVatarGo为长江证券推出的智能财富管理系统，被称为国内首款券商智能财富管理系统，该系统能使用数据处理、智能分析、数据应用落地等工程化方法理解客户真实需求，并持续跟踪分析客户资产状况、投资行为，随时调整标签、提供最适合的服务和产品。EAGO号称“傻瓜型”炒股，客户注册后，软件提供十位机器人操盘手，任选一位机器人，存入本金，最低为1000美元，机器人会利用大数据和计算机算法来寻找规律，帮助客户筛选股票，买入卖出。

以下这组数据或许能帮助业界客观认识AI炒股，截至美国时间2018年3月16日，AIEQ上涨8.32%，但在此期间纳斯达克指数上涨12.9%。至于原因，有观点认为，股市复杂度远远高于围棋，围棋相对是“固定的”，股市是“变化的”， 因为股市中每个玩家的每个决策操作实际上都在动态地影响着股市的变化，不能将股市与围棋做直接的类比。

在前海开源首席经济学家杨德龙看来，“目前市场中的确出现了一些智能投顾、AI炒股软件之类的应用，其实它是用一种统计、量化的方法来做选股。听起来很神，但它的实际投资效果还是需要时间验证的”。

“因为在A股，有很多分析研究都需要实地调研，去深入地结合基本面分析的，光靠财务数据和交易的数据，很难有比较准确的判断，所以这个所谓的AI炒股软件不一定靠谱。”他进一步说，“不能完全依赖AI炒股软件，可以把它作为一种投资的参考投资。”私募排排网总裁助理张仲峪也公开表示，尚未发现人工智能炒股在统计意义上有效。

不可能速成的AI人才

除了应用落地， 各种机构还试图从AI教育方面吸金。“光环国际项目+实战教学，入门+精通+应用，22天变身人工智能工程师，挑战年薪50万，需两年以上编程语言基础，人工智能培训5个月，毕业起薪11351元”、“北京翡翠教育AI培训班，入职后再付款，学费问题不担心，名师授课一对一辅导，快速班和全日制班，适合人群为大中院校毕业生”、“［千锋教育］人工智能+Python全栈由总监级名师全程面授，项目实战案例式教学，企业需求无缝对接，21周助你无忧就业，培训零基础”。以上速成培训班，在AI人才大缺口和高薪资的反差下显得诱惑力十足。

根据腾讯研究院与boss直聘联合发布的2017人工智能人才白皮书，国内外头部人工智能企业将青年才俊和高校视为人才角逐主战场，2017年前10个月内，AI人才需求量已经达到2016年的近两倍、2015年的5.3倍，人才需求直线上升，年复合增长率超过200%。在企业招聘的职位中，有52.8%的职位要求求职者最低学历为硕士，AI领域的求职者中有55.4%的人学历在硕士及以上，高学历已成为进行AI领域的先决条件。

但是北京商报记者咨询千锋教育得知，千锋教育招收“20-29岁之内的大专以上学历，学费是1.88万元，学习5个月，面授班，接受零基础学员”。千锋教育客服则告诉北京商报记者，“咱们的课程是从零基础开始学习，大多数学员都是非计算机专业转行学习后高薪就业，学人工智能的话就应该选Python课程”。

根据千锋教育的人工智能课程大纲，包括Python语言基础、Python web开发、Python爬虫和Python数据分析。公开信息则显示，人工智能学科研究的主要内容包括：知识表示、自动推理和搜索方法、机器学习和知识获取、知识处理系统、自然语言理解、计算机视觉、智能机器人、自动程序设计等方面。而Python只是一种计算机程序设计语言。

对此，曾颜解释，“人工智能是一个特别宽泛的概念，就像是说花五个月的时间可以把你培养成一个精通互联网的人一样，得看精通互联网是怎么个精通法，精通的是哪一种技术。如果说花五个月的时间要去精通某一个算法，那是几乎不可能的”。

另有一位不愿具名的招聘网站内部人士小寒表示：“像JAVA类的职位，培训班出来的，一般好公司都不要，要的都是科班出身的，AI要求的技术难度更高，所以……”小寒欲言又止。北京商报记者登录招聘网站发现，目前Python工程师岗位普遍要求是有三年左右的工作经验，经验不限的岗位也会要求本科学历。

事实上，除了付费的培训机构之外，针对AI领域有诸多线上免费课程，比如百度前首席科学家吴恩达在Coursera 的免费机器学习课程和亚马逊AI主任科学家李沐的《动手学深度学习》课程与上述培训班并不一样，其中前者的课程大纲包括CNN与深度学习、改进深度神经网络、超参数调整、构建深度学习项目、序列模型等。后者则包括预备知识、监督学习、Gluon基础、CNN、RNN、优化算法、Gluon高级、计算机视觉等，都是较为高深的AI技术方向。北京商报记者 魏蔚