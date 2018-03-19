国内多所高校开AI学院：培养行业人才需长期基础积累

国内多所高校开设人工智能学院：培养行业人才需长期基础积累

何彩俪 张晔/科技日报

再次跻身两会热词的人工智能在教育界掀起了一股热潮。近日有消息称，在中国科学院大学、西安电子科技大学等高校开设人工智能学院之后，南京大学也宣布开设人工智能学院。高校争相涌入人工智能领域究竟是一味跟风还是有先见之明？“人工智能真正需要的人才绝不是买点设备、下载开源代码、上几天培训班就行的。人工智能的发展是一个长期的趋势，短期人才培养不是南大的目标。”近日，主持南京大学人工智能学院工作的周志华回应称，“成立人工智能学院，主要是由于目前计算机专业人才培养的模式，已经不能满足人工智能人才培养的迫切需要。”

人工智能由计算机技术发展而来，南京大学已经有王牌学科计算机科学与技术，为什么还要在原有计算机学科的基础上增设人工智能学院？

周志华解释说，人工智能领域需要拥有坚实的数学基础、专业全面的人工智能知识和很强的分析建模能力的人才，而计算机学科本身是一个宽口径的培养模式，它涉及到很多专业方向，分摊下来真正能为人工智能开设的课程只有寥寥几门，这样浓缩下来的课程只能达到一个“高级科普”的程度罢了。

记者了解到，按照目前高校计算机专业的宽口径人才培养模式，150个学分中大约有60个学分是通识课，15个是毕业双创课，人工智能方面的学习很有限，以至于高度浓缩到了只是给学生做高级科普的程度，难以充分培养学生全面深入地掌握人工智能知识、解决企业关键问题的能力，不能适应智能产业的要求。

人工智能方面的人才需要掌握庞大的知识体系，包括坚实的数学基础、计算和程序基础，人工智能的专业知识，分析建模能力，这已经超出目前计算机专业的培养内容，课程设置必须考虑到核心类课程如机器学习、知识表示与处理、技术支撑类如模式识别与计算机视觉、自然语言处理、自动规划、多智能体系统、计算智能等，平台类如机器学习系统平台、机器人、智能系统等等。

南大计算机系与软件学院党委书记武港山透露，目前学院招生的相关工作正在准备中，初期准备设置机器学习与数据挖掘、智能系统与应用两个专业，由于人工智能人才需要长期基础积累，希望完成程序后在部分本科生中打通本硕连读，此外还将招收硕士和博士生。

“以深度学习为例，如果学生想要进行深度学习的研究，不仅需要强有力的计算设备，还需要大数据的支撑，这些东西大部分都在公司里，脱离这样的环境来教学只能是纸上谈兵。”武港山告诉记者，人工智能是一个产学研结合紧密、学以致用的学科，所以学校将从教学到实习进行一体化设计。

（原题为：《开宗立院，能补上人工智能人才缺口吗》）