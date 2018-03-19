机构谨慎乐观A股三领域或受关注

有分析指出，虽然上周沪深A股双双回调，创业板最近五周来首报周阴线，但独角兽和工业互联网概念还会继续逞强，只不过是第一轮涨幅较大，加上监管动作频繁，短期炒作风险和波动也将偏高。近期可以适当关注新能源汽车、国企改革和部分低估的蓝筹股。

文/表 广州日报全媒体记者张忠安

在小米、富士康等独角兽企业成为风口时，宁德时代也开始抢占风头，3月12日，宁德时代更新招股说明书，称2017年其已成为动力电池领域的全球老大。二级市场上，宁德时代概念股雪莱特、天赐材料等近期纷纷走高。

3月16日，蚂蚁金服旗下全资子公司商融（上海）商业保理发起的德邦蚂蚁供应链金融应收账款资产支持证券20亿元发行取得上海证券交易所无异议函，成为全国首单互联网电商供应链资产支持证券。上交所也表示，将助力新技术、新产业、新业态、新模式的发展壮大。深交所则指出，下一步将继续打响深市服务和支持创新创业的品牌，建设国际领先的创新资本形成中心。

“新经济主题是大势所趋，我们非常看好的。”上述券商投资顾问表示。不过，在二级市场上，这些题材往往会低估市场风险，不考虑基本面，而出现概念性炒作。“这些基本上都是游资玩第一波，然后散户接力，导致很多散户相对高位接盘。建议对这些热点题材，可以先观望一段时间，等分化回落之后，鉴别真伪，再进行布局。”该投资顾问认为。也有监管层提醒，尽管新经济意味着新机会，但投资者一定要注意新经济企业的风险，谨慎跟风炒作。预计独角兽、工业互联网等新经济主题将在强趋势中逐渐分化。

关注A股

三大领域

面对A股整体走势，目前市场偏向谨慎乐观，不过，对本周市场，建议热点题材股偏高、限售股解禁规模骤增以及美国加息预期升温，机构观点普遍显得谨慎。不过，国企改革、新能源汽车产业链和部分前期调整较多的消费升级概念的蓝筹白马股。

国企改革：

时空调整或已到位

有分析认为，在国务院机构设置调整等因素带动下，A股国企改革主题有望获得新风口。据国资委数据，去年中央企业实现利润首次突破1.4万亿元，同比增长15.2%，经济效益的增量和增速均为五年来最好水平。煤炭、钢铁、有色、建材等国企企业净利润都很亮丽。数机构认为，看好央企中军民融合、铁路和建材领域的个股，如中船科技、中船防务、文山电力、泰山石油、铁龙物流、中材节能等。其中，对资产整合的关注要强于混改。地方国企中关注平台类个股和电力、建筑等领域的资产整合或整体上市预期，特别是沪深两地的国资上市公司。

蓝筹白马：

白酒家电医药人气渐恢复

今年1月底，过去两年大幅上涨的白马股出现回调，不过，随着题材股的集体回调及年报业绩披露进入密集期，中小盘题材股的不确定性增加，市场短线有可能再次回归到基本面稳定的白马股。实际上，上周以来不少资金已开始回流蓝筹股。同花顺ifind数据显示，过去5个交易日，大单资金净买入超过1亿元的个股有37只，其中，净买入量前十大个股则集中在美的集团、格林美、海螺水泥、贵州茅台、格力电器、宝钢股份等。而净流出超过1亿元的主要有中兴通讯、京东方A、用友网络、网宿科技等。因此，有市场人士认为，估值低、基本面稳定等蓝筹股白马股有望成短期市场关注的热点，且主要集中在家电、白酒、医药和金融等领域。

新能源汽车：

上游钴锂 下游整车

在今年全国两会中，新能源汽车成为高频词。“短期看，新能源汽车多重利好呈现。长期看，新能源汽车已进入从1%到10%渗透的成长期，长期向上趋势确定，值得长期关注。”中信证券分析师敖翀认为。因上游资源类钴和锂价格持续反弹，板块内不少个股从底部反弹超过30%。另外，下游整车上市公司也有望获得更多的市场空间。这两大领域有望在新能源汽车产业链主题上轮番表演。