作业类APP成传统教学补充 如何为家庭作业“减负”？

作业类APP 如何为家庭作业“减负”？

3月16日，在十三届全国人大一次会议新闻中心举行的记者会上，教育部长陈宝生在回答中外记者提问时指出，要从学校、校外、考试、老师教学、家长社会五个方面“减负”。近年来，在学生、老师群体中日渐兴起的作业类APP，因为智能化、便捷性等受到家长青睐。该类APP的广泛使用是否能为家庭作业“减负”？如何帮助学生提高学习效率与质量？

现状 作业类APP成传统教学补充

在基础教育阶段，知识的学习在一定程度上依赖于作业。传统教学模式下，通过作业来加深学生对知识点的记忆、监测知识点掌握程度有助于老师开展下一步教学。但限于传统作业大量的书写、枯燥的形式，家庭作业有演变成“家长作业”的趋势，于是才有了锐减家庭作业的相应政策，这也间接孕育出各类作业APP春笋般崛起的土壤。

据了解，北京不少中小学将作业类APP作为各学科教学辅助的工具。比如，针对某一学科知识点进行专项练习；根据线上视频进行课文跟读等等。作业类APP的使用丰富了中小学生的作业形式。有业内人士表示，教育部等四部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担，开展校外培训机构专项治理行动的通知》之后，在“史上最严”的专项治理下，部分不符合要求的校外培训机构将被喊停，教育类APP或成为辅助传统教学的有益补充。

根据教评网发布的《2017家长人群使用教育移动应用分析报告》，超过七成家长安装过教育类APP，不同阶段的家长对教育类APP的诉求不同，其中，初中家长最关注作业辅导类、数理化生类APP，关注占比分别为69.5%和60.5%。同时，家长选择教育类APP的方式主要源于身边其他家长或者孩子老师的推荐，这部分人群占到安装总人数的80%。

家长 作业类APP上阵提升学习效率

西安高新一小的学生家长任先生认为，“有了线上作业之后，孩子的作业完成度很高，陪读的父母越来越轻松。因为越到高年级，即使家长有难以理解的知识点，孩子还是可以借助作业软件来完成作业，获取知识。”

针对孩子的英语练习，任先生手机里安装“一起作业”已有两年多，除了让孩子完成软件上与课堂内容匹配的免费课程，还给孩子开通了一系列课外拓展训练。“闯关类、PK类趣味化的题目形式孩子很喜欢，不用大人督促就主动完成了这些训练。目前孩子学习英语的进度其实已经借助这些拓展训练远超课堂的教学进度，考试前并不会耗费大量时间去复习。”

除了英语课程可借助作业APP不再为孩子操心，针对其他科目，任先生也有所准备。如语文、数学等书写作业更多的科目，任先生为孩子安装了可拍照检查口算等题目的APP，父母辅导不了的课程，孩子也可以借助软件来自我检查与学习。

目前，市面上这类作业APP有“爱作业”、“啄木鸟查查”、“题谷小题大作”等，成为众多家长的陪读神器。同时，轮番上阵的作业类APP从不同的教学出发点，帮助学生高效完成甚至超前完成教学任务。

面对不同功能的作业类APP，西安五环小学三年级的郭同学一直使用的是“一起作业”。郭同学表示，由于软件涵盖了图片、绘本等有趣的题目，以及闯关类的作业形式，让他从畏惧学习英语的“小懒”，变成了一个每天盼着学习、主动完成作业的“小学霸”，英语发音和词汇量让父母都为他感到骄傲。

老师 拥抱新技术 关注个性化教学

作业类APP走进学生家庭的过程中，也给老师带来了机遇和调整。具备多年教学经验的老师，接受信息化技术的程度更高，但对于技术背后的隐性功能，要求更加苛刻。如何转变传统教育方式，利用互联网资源有针对性地提升教学效率？怎样更加智慧地借力技术实现对学生的个性化培养？

这是更多热衷于推行智能化教辅产品的老师的心声。当布置、批改作业等可以被替代的事，以及学生的个性需求、学习难点等需要精准定位的事，皆能被更加智能化的作业类APP所解决，教师发挥更大价值的时刻才算真正到来。

当前，在K12阶段，素质教育备受关注。但校内课程设置、课外作业等教学负担过重，也成为了影响素质教育开展的一大掣肘。教辅工具的出现，在方便家长和老师，提高学生学习效率的同时，也充分发挥了课堂的作用，让素质教育和信息化教育完美结合，为培养创新人才奠定了良好基础。

近年来，社会各界对于在线教辅产品的争议不断。一起作业相关负责人表示，时代在变，承载知识的载体在变，不变的是学习的习惯和态度。任何事物都具有两面性，唯有不断改进才能趋利避害。尤从监管使用角度来讲，老师和家长的正确引导和适当监督，能让学生合理使用作业类APP，让学习成为一种美好体验。

- 案例

线上教辅产品让教学有针对性

代表学校：西安市长安区某小学

在使用一起作业APP之前，西安市长安区某小学老师曾试用了多款作业类APP，最终决定在学生中推行一起作业。该校英语组长田老师认为，一起作业APP在英语教学方面有着明显的优势：随着语音、语调产品的迭代升级，在听读方面，能够让学生沉浸式地学习英文原声。“毕竟老师的发音也会带有口音，借助教辅产品可以为学生营造更纯粹的英语学习环境。最重要的是，有了人工智能、大数据的学情分析，老师布置教学任务更加针对学生个体，能够做到有的放矢。”田老师所看中的个性化学习发展方向，正是当前琳琅满目的作业类APP中的稀缺“资源”。

有了大数据支撑下的学情统计与分析，并且具备靶向化问题的处理机制，让学生和教师双方查漏补缺的目标更为明确。利于学生及时有效巩固课堂所学，并在老师的帮助下及时发现不足，裨补阙漏、提高成绩。

尽管有了人工智能、大数据的buff加成，田老师也并不认为教师的地位受到了威胁。她在日常教学的过程中，始终将一起作业看做是辅助教学的平台和工具。“信息化教学火热，但线上教辅产品一时还无法替代传统教学。在教学过程中，一旦老师的角色缺失，学生的成长将失去引路人。”