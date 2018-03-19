滴滴融资100亿 全砸向出行生态？

新京报讯 （记者陈维城）新京报记者从上海证券交易所公司债券信息平台获悉，中信证券-滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿，品种为资产支持证券（ABS）。

此计划发行人为迪润（天津）科技有限公司，该公司唯一股东为滴滴出行科技有限公司，法人为滴滴出行创始人兼CEO程维，该公司注册资本为100亿元。知情人士透露，目前该融资计划处于已受理阶段，尚未拿到正式批文，资金流向也未最终确定。

3月18日，另有知情人士告诉新京报记者，此次融资将被用于完善滴滴的出行生态。

百亿融资与滴滴外卖无关？

新京报记者从多方信源获悉，滴滴外卖将于4月1日在无锡上线。而此前滴滴已在各地招聘外卖骑手，待遇优厚。“滴滴外卖吸引了许多无锡资深外卖骑手加入。”无锡外卖骑手王南（化名）告诉新京报记者，目前忠诚骑手已招满，培训也已完成。

新京报记者登录滴滴配送客户端，页面显示，目前滴滴配送城市包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等九大城市。

滴滴配送骑手招募消息显示，滴滴外卖骑手分为忠诚骑手和自由骑手两类。其中，忠诚骑手要求每周在线大于48小时，月保底10000元；自由骑手可自由上线随时接单，订单收入翻倍。“全职月薪保底10000+，每月最多休5天，兼职骑手送200奖200，送400奖400，以此类推……”王南介绍。

目前，国内的外卖似乎并不是盈利场。美团点评高级副总裁王莆中透露，美团外卖距离盈利仍有一到两年时间。去年，饿了么收购百度外卖，饿了么和美团成为外卖大战中的幸存者。今年初，阿里巴巴全资收购饿了么。那滴滴进军外卖市场究竟为何？

外界普遍认为，滴滴进军外卖市场很大一部分原因源于美团布局打车市场，2017年末美团宣布在南京测试了十个月的美团打车即将开始市场扩张，已拟定北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门七个城市。知情人士表示，美团打车将于近日上线。

有分析认为，无论是美团涉足打车，还是滴滴做外卖，业务铺开的初期，采用的手段必然是价格战与补贴战。

发力新能源汽车，滴滴的“出行生态梦”

据知情人士称，此次融资将被用于完善滴滴的出行生态。比如新能源共享汽车与智能驾驶技术，这些都需要大额资金的投入。

新京报记者注意到，2017年1月，迪润（天津）科技有限公司由为天津市泽锦源太阳能设备有限公司变更而来。与此同时，其经营范围也由经营太阳能类产品，变更为包含计算机软硬件开发、汽车租赁、票务代理、二手车销售等业务。

滴滴出行创始人兼CEO程维曾表示，“希望滴滴变成一个连接所有交通工具的平台，帮助用户和所有的交通工具之间建立连接。”据滴滴出行APP显示，目前滴滴业务囊括快车、专车、出租车、顺风车、代驾、单车、二手车等11种类别。

滴滴对于新能源共享汽车领域用力颇多。3月7日，滴滴出行与北汽集团签署战略合作协议，合作推进新能源共享汽车运营。此前2月7日，滴滴出行宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车、东风悦达起亚、华泰汽车、江淮、吉利、雷诺日产三菱联盟、奇瑞、中国一汽、众泰新能源12家汽车厂商达成战略合作，共同建设面向未来的新能源共享汽车服务体系。

滴滴方面表示，未来希望通过实施共享汽车平台化战略，广泛与汽车制造厂商、分时租赁平台、租赁公司、基础设施（加油、充电）服务商、后市场服务商等产业链的合作伙伴全面开展合作。

滴滴在智能驾驶方面也取得不错进展。滴滴在2018年会上公布了一段智能驾驶技术视频。视频中，滴滴CTO张博与工作人员一起乘坐智能驾驶车辆，该智能驾驶车辆利用地图定位与车身感应，成功完成车辆转弯、避开障碍物、避开别车行为等项目。

张博曾表示，滴滴平台每日产生海量的数据，为发展成熟的智能驾驶技术提供了得天独厚的条件。张博透露，滴滴正在中美两地测试超过10辆自动驾驶汽车，并将持续加大对智能驾驶研发的投入。

滴滴此前融资超过200亿美元

滴滴最近一轮融资是2017年12月21日，当时滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元股权融资，以进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化，以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。

成立于2012年的滴滴，从最早获得了数百万元的天使轮融资开始，经过6年发展，至今已至少完成8轮、总额超200亿美元融资。2014年12月，滴滴完成D轮7亿美元融资，两个多月后，滴滴和快的进行合并。网约车战场由“三国鼎立”成为“两强争霸”。

2016年6月，滴滴宣布完成了新一轮45亿美元的股权融资。两个月后，2016年8月，滴滴出行宣布与优步（Uber）全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，在中国大陆运营。

根据极光大数据发布的2017年《网约车APP行业报告》显示，在过去的一年，滴滴出行凭借12%的高渗透率成为第一梯队的APP，每100个移动互联网民中就有12个是滴滴出行的用户。第二梯队的神州专车量级差距较大，渗透率仅为1.37%，其余网约车APP均低于1%。

先后合并快的与优步中国的滴滴估值几何？据媒体报道，滴滴投资人表示，以国际通用的含员工持股计划标准，滴滴最新估值576亿美元。

“滴滴现在融资可以发展业务，也可以进行多维的投资和布局，以及战略短板的补足。”资深互联网观察家丁道师认为。

有业内人士表示，滴滴本次试图用资产证券化（ABS）的方式进行融资，用其旗下所属资产进行融资，不稀释股权，有利于补充流动资金应对眼前的烧钱大战和多元化布局。 另据投行人士李立（化名）分析称，滴滴此时启动ABS融资，资金到账较快，融资效率高于股权融资。只要投资方认定滴滴有债务偿还能力，就可以发债，一般1-3月就能批复。而股权融资的时间成本较高，短则数月，长则多年。同时，股权融资涉及管理权限受限，而ABS融资只是财务对接，完全不涉及管理权。不过，股权融资不一定要还，而债券融资必须要还本息。