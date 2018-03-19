TMT占独角兽阵营半壁江山 人工智能成最大军团

原标题：TMT公司占独角兽阵营半壁江山人工智能企业构成最大军团

■本报记者 马 燕

今年以来，A股二级市场中小板块表现抢眼，中小板指和创业板指一路高走，近二十天涨幅分别达9.13%及12.63%。以深市中小盘为主的TMT（科技、传媒、通信）行业更是摆脱年前弱势行情，大幅反弹，各机构TMT指数涨幅均达12%，远远跑赢大盘指数，实现2018开门红。二级市场抢眼的同时，TMT行业公司迎来各大机构的密集调研。

随着云计算等四大行业“独角兽”企业IPO有望获得快速通道的消息发酵，在二级市场火热背景之下，也有一部分市场参与者将目光投向那些未上市而最有可能上市的“独角兽”企业，在他们看来，这些“潜力”企业将为他们带来更大投资机会。

TMT公司占半壁江山

研究公司数据显示，就中美比较而言，美国独角兽企业重科技，集中于以技术创新为主的人工智能，大数据、云计算和医疗保健等领域；而中国独角兽企业重消费，以电商和互联网服务领域企业居多。这一特点源于不同市场的发展历史与特性。

但近几年，随着国内互联网技术的快速发展，一些重科技行业爆发式发展。日前，媒体发布《2018中国独角兽TOP100》暨“最有可能快速登陆A股的100家公司”榜单。榜单企业集中在互联网、人工智能、智能制造、生物医药等前沿领域，入选企业或是成长迅速的行业龙头企业，或是拥有技术优势、具备发展潜力的创新型公司。

《证券日报》记者基于榜单梳理发现，榜单所含TMT公司达42家，占比近半。而估值在10亿美元及以上的共计29家。除了知乎等5家文娱传媒类公司外，其他均为科技类公司，其中人工智能共计10家公司，成为独角兽数目最多的行业。

重科技孕育隐形独角兽

随着这些重科技行业独角兽的迅速崛起，与之相关的新兴创业公司不断涌现并呈现几何发展态势，这些行业或许正孕育着一批未来的隐形独角兽。备受关注的网络安全行业就是其中之一。

网络信息安全的重要性已无需赘言。随着云计算、物联网、大数据、区块链等行业的不断升级，分散、庞大的用户，无处不在的访问让企业数据边界不复存在，企业数据越来越重，价值越来越高，面临越来越多的安全挑战，2017年黑客攻击、信息泄密等各类安全事件频出。

而像寒武纪这样的人工智能独角兽，其对网络安全的强烈需求，也从企业端切实对网络安全公司提出了要求。

根据网络搜索的数据，AI行业目前仅国内的创业公司就有600多家，新技术更新层出不穷，领域内人才流动频繁，因此，“对于寒武纪来说，信息安全的需求主要包含对核心数据的隔离保护，对数据的安全传输，对数据交换的严格管控，以及安全产品的快速部署上线等几部分。”寒武纪技术总监喻歆告诉《证券日报》记者。

喻歆表示，针对信息安全， AI芯片和传统IC芯片企业的需求基本一致，都是对知识产权类数据的保护。只是AI行业当前关注度相对较高，发展较快，竞争相对激烈，领域内的人才流动相对频繁，因人员异动带来的数据风险也相对较大，因此对信息安全的需求就更迫切。基于公司对信息安全的几部分需求考虑，寒武纪最终选择了至安盾，极大提高了公司的信息安全强度。

喻歆提到的至安盾，是大数据安全公司志翔科技的产品。资料显示，志翔科技定位大数据安全产品与服务提供商，专注于提供数据安全保护，及业务风险管控两大方向的网络空间安全产品及服务。从2014年成立，截至目前已完成亿级B轮融资（国投领投），是当时同阶段安全企业中最高；产品已广泛应用于政府核心部门，电力电网，金融，高科技等多个行业企业。据《证券日报》记者了解，2017年，作为成立仅三年的创业企业，已经实现盈利，但尚未对外公布。

在苹果资本创始合伙人胡洪涛看来，这就是未来的隐形独角兽。资料显示，苹果资本成立八年，专投网络安全。“敢于创新、技术实力过硬的新一代网络安全公司正逐步出现，数字资产安全、物联网安全、云安全、端点安全、区块链安全、AI安全等方向都有可能诞生比肩国际独角兽的中国公司。”胡洪涛在与《证券日报》记者交流时认为。

网络安全尚需加快立法

不过，中国的网络安全行业虽然在不断追赶，但与国外仍有差距。曾创建网络安全设备公司NetScreen，现为北极光创投创始人的邓锋在与《证券日报》记者交流时表示，“目前这个行业并不是靠技术说话，而是靠强关系营销，谁低价谁中标，不去注重科技的开发，导致出现一堆的公司，每个公司都做不大，这种公司我们叫‘小老头’。”

此外，邓锋认为，网络安全行业不是光靠技术就可以，还需要国家的立法和执法跟得上。上市企业安全做不好，被人攻破后，对国家的经济非常不好，所以上市公司要做安全审计。“像日本的索尼公司，被外国攻击者攻破安全防线后，结果对索尼和日本都很不好。”

“如果立法跟不上，企业泄露用户信息并不会受到惩罚，那么企业就没有压力去做网络安全。而像美国公司如果泄露信息，就会被罚巨款，公司高管也会受到很大影响。”

当然，中国在网络信息安全方面的立法确实在改善，但邓锋认为还不够快，在需求如此强烈的情况下，立法的速度应该再快一点。对于网络安全行业，邓锋认为，随着环境的不断改善，那些持续研发投入，有好产品好技术企业能够做大。并且行业发展到一定程度，会出现整合的机会。