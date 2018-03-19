优步将对外销售自动驾驶系统 丰田考虑搭载

新浪美股讯 北京时间19日据日经中文网报道，美国最大拼车应用优步科技将启动自动驾驶系统的对外销售。优步将向广大厂商提供着眼于普及自动驾驶而开发的系统。此外，优步还在与开展合作的丰田进行谈判。在自动驾驶技术开发竞争日趋激烈的背景下，优步将增加实验车辆，以对抗领先的美国谷歌系的Waymo等。

优步自动驾驶部门负责人埃里克·梅伊霍夫（Eric Meyhofer）表示，“将作为新业务启动系统对外销售。销售的是综合处理激光雷达（LiDAR）、摄像头和传感器等信息的系统，不包含车身和电池等”。系统可安装于普通的市售车，除紧急情况外，可实现自动驾驶。

优步正与丰田围绕在丰田厢式休旅车上配备自动驾驶系统展开磋商。丰田副社长友山茂树和丰田硅谷人工智能开发基地负责人吉尔·普拉特（Gill Pratt）等人到访了位于宾夕法尼亚州匹兹堡的优步自动驾驶开发基地，与优步首席执行官（CEO）达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）举行了会谈。

丰田自主进行自动驾驶核心技术的开发。另外，针对面向拼车等出行服务的专用车，丰田表示计划利用优步和中国滴滴出行等外部技术推进开发。

在自动驾驶开发领域，领跑的美国谷歌母公司旗下的Waymo和优步展开激烈竞争。优步与瑞典沃尔沃汽车展开共同开发，还德国戴姆勒针对将其开发的自动驾驶汽车纳入优步的共享服务达成协议。