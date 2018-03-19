外媒：博通下一个潜在收购目标可能是联发科

新浪科技讯 北京时间3月19日晚间消息，美国知名财经资讯网站The Motley Fool今日发表文章称，在收购高通失败后，博通(Broadcom)还有另外三家潜在的并购对象，其中包括台湾地区的联发科。

上周一，美国总统特朗普发布命令，以国家安全为由，禁止博通收购高通。该消息传出后，华尔街科技分析师的第一反应就是：向来好斗的博通不可能就此而“刹车”。

The Motley Fool网站今日称，除了高通，博通还有另外三家潜在的并购对象，分别是联发科、Cirrus Logic和赛灵思(Xilinx)。

联发科是高通在智能手机SoC市场的最大竞争对手。调研公司Counterpoint数据显示，去年第三季度高通在全球智能手机SoC市场的份额为42%，而联发科为14%。

在2014年7月股价创下新高以来，联发科股价如今已下滑近40%。这主要是受智能手机销量放缓，以及高通的竞争所导致。虽然如此，联发科的SoC芯片仍被广泛应用于三星、小米、索尼和联想等厂商的中端和低端手机中。

之前业界普遍认为，英特尔有可能收购联发科。但事实上，联发科同样是博通的潜在并购对象。当前，博通也为智能手机提供诸多零部件，如功率放大器和触摸屏控制器等。如果能与联发科的SoC捆绑，则有助于博通在低端设备中赢得更多份额。

另外还有报道称，苹果iPhone和iPad将来准备用英特尔和联发科的调制解调器(Modem)取代高通的产品。当前，博通已经是苹果的主要供应商，如果苹果再使用联发科的Modem，则将进一步提升博通在苹果设备中的地位和份额。

当前，联发科市值约为170亿美元。相比之下，博通收购高通的报价是1170亿美元。因此，对于博通而言收购联发科可谓是轻而易举。

The Motley Fool认为，除了联发科，博通另外两个潜在收购对象是Cirrus Logic和赛灵思(Xilinx)。

Cirrus Logic 1984 年创立于硅谷，是一家为音频和能源市场开发高精度模拟和混合信号集成电路开发供应商，企业价值仅26亿美元。而赛灵思(Xilinx)总部位于圣何塞，其芯片产品主要用于无线通信领域，企业价值约为180亿美元。(李明)