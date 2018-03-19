谷歌推出Shopping Actions 要用商品搜索功能赚钱

新浪科技讯 北京时间3月19日下午消息，每天都会有几百万人在谷歌上搜索各种商品。如今谷歌想要用这个功能来赚钱。

目前谷歌已经于Target、沃尔玛、Home Depot、Costco Wholesale和Ulta Beauty等零售企业达成了合作，这些企业将会在谷歌搜索以及Google Express购物服务以及移动设备上的Google Assistant虚拟助手中展示自己的商品。作为交换，零售企业每通过谷歌销售出一件商品，就要将销售额中的一部分分给谷歌。

谷歌的这个服务可以对购物者的购买决定产生一定的影响。谷歌希望该服务能够更好的帮助零售商在PC、移动和智能家居设备端吸引消费者。谷歌针对零售企业推出这个服务很可能是为了在未来更好的与亚马逊进行竞争。

谷歌负责零售和购物的总裁丹尼尔·阿莱格里（Daniel Alegre）在接受路透社采访的时候表示，每天都会有数千万用户通过谷歌的图片搜索功能查找商品的信息和购买方式。阿莱格里透露，在过去两年中，用户在移动端搜索商品的数量激增了85%。

分析师表示，目前谷歌最大的问题是，当用户搜索商品的时候，谷歌会将购买链接指向亚马逊。而谷歌新推出的服务Shopping Actions则会涵盖美国范围内的其他零售商。

阿莱格里表示：“我们采取了完全不同的措施，不再只为用户提供亚马逊的购买链接。我们将自己视为零售企业的榜首，能够让零售企业提高营业额，并且更加接近消费者。”

而在消费者端，谷歌将会提供独立的购物车，无论消费者是在哪家零售商购买的东西，都可以在这个购物车里进行结账，从而简化消费者的线上消费体验。而这种结账方式也是亚马逊一直所采用的。

零售商也可以通过Google Home语音操控设备上提供各种商品，亚马逊的语音助手Alexa也能提供相似的服务，让用户使用语音操控进行购物。

例如，当用户在谷歌上搜索球鞋的时候，他将可以看到各个零售商的商品和价格，并且将心仪的商品加入到Google Express购物车中。过一段时间当决定了要购买这件商品的时候，用户不再需要打开手机或是电脑，而是直接通过Google Home智能音箱完成购买。

阿莱格里表示，早期测试显示，与谷歌合作的零售商消费者的购物车内商品数量平均上涨了30%。

例如Ulta Beauty，该公司CEO玛丽·迪龙（Mary Dillon）透露，他们在于谷歌达成合作之后，平均订单价值上涨了35%。Ulta是一家销售化妆品和护肤品的零售商。

arget则表示，在过去6个月的测试期里，Google Express消费者购物车内的商品数量平均上涨了20%。

敌人的敌人就是朋友

分析师和咨询师都认为，零售商们目前都希望尽快进入快速增长的语音操控购物市场，而这一市场目前正在被亚马逊所控制。

沃尔玛和Target去年都与谷歌达成了交易，将他们所销售的商品房在Google Home平台上，供消费者购买。

市场研究机构Juniper Research的数据显示，亚马逊Echo和Google Home等语音操控设备在2022年将会进入55%的美国家庭。另一家市场研究机构RBC CApital Markets预测，亚马逊的Alexa平台在2020年可能会产生100亿美元的营收。

零售技术企业Boomerang Commerce的CEO谷鲁·哈里兰（Guru Hariharan）表示：“品牌都将谷歌视为敌人的敌人，于是谷歌成为了他们的朋友。”他所指的，就是亚马逊和Target等零售企业与亚马逊为竞争关系，而谷歌与亚马逊也是竞争对手，因此零售商将谷歌视为自己的朋友。(永妍)