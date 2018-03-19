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新型锂硅电池来了 手机电量将增加30%以上

新型锂硅电池来了 手机电量将增加30%以上
2018年03月19日 09:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月19日上午消息，Sila Technologies和Angstron Materials开发出一种新的锂硅电池技术，在未来短短几年内，它可以让手机、汽车、智能手表电池的电量增加30%甚至更多，这种电池很快就可以为生产做好准备了。

　　看看最近出现所谓“突破性电池技术”，往往并没有那么大的突破，不过《华尔街日报》科技记者克里斯托弗·米姆斯(Christopher Mims)相信，这种锂硅电池是真正的突破。宝马、英特尔高通也是这样认为的，正因如此，它们全都为新电池的开发工作提供支持。

　　新技术的核心在于“阳极制造”，主要用硅来制造，阳极是电池的主要组成部分。目前的电池阳极是用石墨制造的，新阳极用硅制造，可以存储更多电量，但在真实世界中，硅阳极往往比较脆弱，或者寿命很短，难以推广使用。

　　Sila Technologies开发出一种原型产品，成功解决这些问题，它将硅与石墨纳米粒子融合，让产品变得更耐用。Sila Technologies还说，如果使用它们开发的新技术，电池存储的电量会比今天的锂离子电池高20-40%。

　　一些创业公司都想开发出最好的锂硅电池，比如Enovix，它得到了英特尔与高通的支持，Enovix宣称如果使用它的技术，可以让智能手机电池的电量增加最多50%。(云外)

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