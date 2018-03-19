蔚来汽车副总裁朱江：赴美IPO纯属传言

蔚来用户发展副总裁朱江向长江商报记者介绍当前发展情况。本报记者 黄聪 摄

来源：长江商报

长江商报消息 （记者 黄聪） 自带流量的蔚来汽车，从3年前诞生起就被称为“中国版特斯拉”，而其目前被传赴美上市的消息，似乎在模仿着特斯拉的发展路径。

3月15日，在武汉光谷一家酒店接受长江商报记者专访时，蔚来用户发展副总裁朱江表示，赴美上市纯属外界传言，公司不对此事做任何评价，“蔚来汽车目前的所有精力都放在智能电动7座SUV（ES8）交付上” 。 而蔚来总裁秦力洪也表示，公司对顺利交付充满信心。

“正全力以赴兑现交付承诺”

成立仅3年多，尚无一辆车实现交付，蔚来汽车赴美IPO的消息一经传出，业界哗然。

有消息称，为自动驾驶和电动技术领域的发展寻求资金， 蔚来汽车已经聘请包括摩根士丹利、高盛、美银美林、瑞士信贷、花旗集团、德银、摩根大通和瑞银集团在内的八家银行，为2018年的赴美上市计划做准备工作。

正在申请赴美上市的蔚来汽车预计，公司在3年后也就是2021年的退出估值将达到360亿美元。而截止3月16日，特斯拉美股总市值为542.82亿美元。

届时，蔚来汽车预计IPO的融资规模最高将达20亿美元，成为阿里巴巴之后在美股IPO规模最大的中国公司。

“赴美上市纯属外界传言，我们不对此事做任何评价。”3月15日，在接受长江商报记者专访时，蔚来用户发展副总裁朱江一再阐述企业的态度。

同时，朱江还表示，蔚来汽车目前的所有精力都放在ES8交付上，“正全力以赴兑现此前的交付承诺，不能自己打自己脸。”

尽管蔚来汽车高层极力否认上市传闻，但消息或许并非空穴来风。

蔚来汽车一直被视为“中国版特斯拉”，而特斯拉的发展路径，似乎是蔚来汽车的不二样本。资料显示，2010年6月，特斯拉登陆纳斯达克，成为首家在美国上市的纯电动汽车独立制造商。彼时，特斯拉上市离第一批TeslaRoadster下线并开始交付，还不足两年时间。

如果传言属实，蔚来汽车势必在上市的道路上超越特斯拉。

3月16日，长期从事汽车研究的业内人士肖越向长江商报记者表示，蔚来汽车并没有只盯着国内，通过在美股上市可以迅速提高国际声誉，最终促进销量的提升。

资产管理分析师刘广文则向长江商报记者表示，蔚来汽车此时准备赴美IPO并不为过，今后可以根据自身经营状况和市场环境，适时调整上市节奏，“事实上，类似蔚来汽车这样的企业，是资本市场的宠儿，能以很高的市盈率融到资金。”

有资料显示，蔚来汽车至今已完成五轮融资，融资总额150亿元左右。不过，刘广文还表示，如果蔚来汽车长期不能实现盈利，股价将被市场低估。

不看预订数据只看交付量

尽管上市传言沸沸扬扬，但蔚来汽车的确要将目光引向交付上，否则一切都是空谈。

2017年4月，蔚来汽车携11辆车亮相2017上海国际车展，这也是其中国首秀。长江商报记者现场看到，7座纯电动SUV蔚来ES8因全铝合金车身等元素，的确让人眼前一亮。

当时，蔚来汽车现场宣布，ES8的生产制造体系及供应链布局已搭建完毕，计划2017年年末正式发布，2018年正式开始交付。

8个月后，2017年12月，蔚来ES8正式上市并开启预订。据了解，ES8基准版补贴前售价44.8万元，限量1万辆的创始版补贴前售价54.8万元。

按照目标，蔚来ES8从4月起开始陆续交付，9月前将1万台创始版保证交完，10月开始交付后续的车。对于能否如期交付，蔚来总裁秦力洪向长江商报记者介绍，无论是武汉市场，还是全国的市场，“我们对顺利交付都充满信心。”

武汉地区的预订量如何？秦力洪坦言，蔚来目前不对外披露任何预订的数据，只有实际交付的数据才会告知大众。

他进一步解释说：“因为从预订到交付期间，不能确定数据是否会有变化。作为一家新创企业，我们担心从预订到交付期间发生变数，让外界以为我们像某些公司一样吹牛。”

不过，秦力洪透露，ES8的武汉地区预订量已经超过了2017年特斯拉在武汉的上牌量。

3月17日，蔚来汽车再次承诺，今年9月底完成1万台创始版蔚来ES8交付的目标不变。

与此同时，蔚来还在计划下一盘更大的棋。按计划，到2020年，蔚来在全国建设超过1100座换电站，投放超过1200辆移动充电车。

有业内人士表示，换电站的成本非常贵，特斯拉的换电站成本为50万美元。而蔚来汽车在主要城市建设至少1100座换电站，成本基本上是天文数字了。

如此大的投入，蔚来汽车何时能实现盈利？面对记者的提问，朱江说：“肯定是要赚钱的，这由公司财务测算来核定。但如果一家公司只是为了赚钱，那么它的初衷就错了，蔚来汽车将是未来能存活下来的同类企业之一。”

和江淮汽车的合作不能仅用“代工”来形容

实际上，由于没有生产资质，蔚来汽车一直戴着“江淮代工”的帽子，而江淮汽车每况愈下的销量让人质疑其生产研发能力。

2016年4月，江淮汽车发公告称，公司与蔚来汽车签署战略合作框架协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作，预计整体合作规模约100亿元。

然而，合作并未给江淮汽车的销量带来帮助。长江商报记者统计显示，截止到2018年2月，江淮汽车销量已经连续14个月下跌，且每个月同比跌幅都达到两位数。

事实上，2017年对于江淮汽车来说可谓悲喜交加，虽然销量持续下滑，却成功“傍上”大众汽车（中国），江淮汽车宣布成立合资公司代工风头正劲的蔚来汽车。

不过，在业内人士看来，这一“联姻”未必能帮助江淮汽车提升销量，反倒会致使其陷入“沦为代工厂”的质疑中。

不仅如此，新势力造车公司中，前途、长江、万向、云度、威马等都纷纷自建工厂，蔚来依赖江淮制造的模式能否成功？

但在朱江看来，江淮是一家很好的企业，“我们和江淮汽车的合作，不能仅用‘代工’来形容，蔚来ES8是在江淮汽车专门为蔚来打造的全新工厂中生产的。”

近日，有消息称，由于江淮与大众的合资协议里存在排他条款，这导致蔚来与江淮的合作受阻，两者的合作已经进入分手倒计时

对此，蔚来汽车回应称该消息不实。蔚来汽车表示，蔚来和江淮在智能电动汽车制造领域长期战略合作，目前双方正全力以赴准备蔚来ES8的量产及交付。而蔚来与广汽双方共同出资创立的“广汽蔚来新能源汽车有限公司”是一家拥有创新模式和创新机制的独立企业，不会生产蔚来品牌汽车。

武汉用户中心有望年内建成

蔚来汽车近几年与外界的合作越来越多，而武汉是其中不可或缺的一站。

2016年12月，蔚来汽车、蔚来资本曾与湖北省达成过战略合作，并与湖北长江产业基金、武汉东湖高新区签署正式协议，设立规模达100亿元的长江蔚来汽车新能源产业发展基金并落户武汉。此外，蔚来汽车还将在武汉东湖新技术开发区建设长江蔚来智能化新能源汽车产业园，总投入不少于人民币200至300亿元，产值目标为1000亿元。

2017年5月，蔚来与武汉东湖高新区正式签署合作协议，双方将就蔚来能源项目展开合作。该项目分三期，于围绕电动汽车用户的充电需求，进行充换电设备的研发、制造、布设，提供基于移动互联技术的智能充换电服务，发展基于动力电池梯次储能的能源互联网业务，将有力拉动产业链上下游的投资。其中，蔚来能源的总部就位于光谷。

秦力洪介绍，蔚来汽车每进入一个城市，要注册两个公司，一个是销售服务公司，另一个就是能源服务公司。其中，能源服务公司都隶属于坐落在武汉光谷的蔚来能源总部。目前蔚来总部位于上海，三电领域位于南京，而融资板块和能源服务落户武汉。

”武汉九省通衢，地理位置得天独厚，汽车产业环境优越，三地彼此配合效率很高。“秦力洪表示，加上武汉市对蔚来在政策上大力支持，布局武汉显得越发重要。

朱江介绍，目前，蔚来汽车武汉用户中心（类似体验中心）选址工作接近尾声，争取年内建成，服务体系正在有条不紊建设。

对于未来，秦力洪表示，请外界给蔚来多一点时间，“即便是众人熟知的特斯拉，也是发展了15年才走到今天。假如将蔚来与特斯拉发展的第三年对比，蔚来绝对不输于特斯拉。”