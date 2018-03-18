京东方完成收购法国零售物联网领域公司SES股份

[TechWeb报道]3月18日消息，深交所上市公司京东方日前发布公告称，已完成收购法国零售物联网领域公司SES-imagotag（以下简称“SES”）股份。

京东方公告截图

本次股权收购的基本情况

2017 年 6 月 16 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购 SES-imagotag 股份的议案》，公司通过下属全资公司与 SES 管理层指定投资平台共同出资设立的合资公司 SPV（即公司下属控股公司：京东方智慧零售（香港）有限公司）通过大宗交易方式，以每股 30 欧元的价格收购 SES-imagotag 公司（以下简称“SES”）超过 50.01%的股份。

本次股权收购的完成情况

上述大宗交易事项触发了对 SES 的全面要约收购义务，公司及有关各方积极推动相关工作。截至 2018 年 3 月 16 日，SPV 共全面要约收购股份3，582，490 股。至此，SPV 累计持有 SES 股份 10，789，186 股，占 SES 发行在外流通股份的 79.94%，支付股份总对价 323，675，580 欧元，实现对 SES合并财务报表。

据京东方此前介绍，SES在零售物联网领域的市场和软硬融合的技术能力，与公司的战略高度契合。SES是全球领先的法国电子货架标签、数字标牌等零售领域数字化解决方案提供商，目前共有1.5亿个电子标签在全球超过50个国家、100家零售品牌、1.2万家门店得到应用。

其解决方案由显示终端（电子货架标签）、店内通讯设施和软件平台构成，该电子货架标签是一种放置在货架上、可替代传统纸质价格标签的电子显示装置，每一个电子货架标签通过有线或者无线网络与商场后台数据库相连，并将更新的商品价格通过电子货架标签显示出来。电子货架标签成功地将价格管理纳入了计算机程序，摆脱了手动更换价格标签的状况，实现了收银台与货架之间的价格一致性。

京东方称，目前，电子货架标签（Electronic Shelf Labels，简称ESL）不仅被广泛引入到中高端商场、超市、便利店等零售领域，还在物流仓储、库存管理等应用场景扮演重要角色。预计2017年到2020年间，全球ESL市场每年以30%的速度增长，到2020年市场规模将达到100亿元，且亚太地区将成为快速发展地区之一，市场潜力巨大。

京东方此前表示，收购SES后，将在供应链、产品制造、云计算及市场客户资源等方面为其未来发展提供持续资源支持。双方优势互补，共同打造智慧零售生态系统。

另外，京东方上周还表示，为更好地顺应柔性显示技术的发展趋势，把握 AMOLED 显示产品市场机遇，拟投资 465亿元，在重庆两江新区建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“项目”），主要产品定位为 AMOLED 高端手机显示及新兴移动显示产品。项目公司名称：重庆京东方显示技术有限公司；玻璃基板尺寸：1，500mm×1，850mm ；设计产能：48K/月；项目建设周期：28 个月。

周五收盘，京东方A（SZ：000725）下跌2.69%至5.79元，总市值约2014.83亿元。（宋星）