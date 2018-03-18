外媒：VR一体机Oculus Go将于今年5月1日正式发布

[TechWeb报道]3月18日消息，据国外媒体报道，多名知情人士表示，Facebook将会在5月1日的 F8 开发者大会上正式发布VR（虚拟现实）一体机Oculus Go。

Oculus Go

一名Facebook发言人拒绝对此置评。

Facebook于去年10月首次向外界公布Oculus Go，据介绍，该设备无需连接手机或电脑，起售价为199美元。该设备采用“快速切换”WQHD液晶屏幕，具有立体声效果，它将与所有Gear VR应用兼容。

一份最新的FCC（美国联邦通讯委员会）文件显示，Oculus很可能会发布两种型号的Oculus Go设备，两者之间的区别仅为储存空间不同：一个为32GB，另一个为64GB。目前还不清楚该设备是否会支持使用microSD卡扩展内存。

另外，Oculus此前还表示，正与小米公司合作制作VR一体机，搭载高通骁龙821 移动VR平台，在中国市场推出。

Oculus的竞争对手HTC也推出了VR一体机：Vive Focus，售价3999元起。据HTC介绍，Vive Focus搭载高通骁龙835处理器，采用inside-out追踪技术与六自由度，实现World-Scale大空间定位，搭配超高清AMOLED屏幕。（宋星）