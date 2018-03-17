多城开放路测 自动驾驶加快汽车产业智能化

近日，重庆发布了《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》，成为继北京、上海之后，第三个出台自动驾驶相关路测管理的城市。此外，杭州、广州、深圳等多地也“跃跃欲试”，纷纷提速各自的自动驾驶路测进程。

业内分析人士认为，随着各地相继推出自动驾驶汽车道路测试办法，有望加快推动智能网联汽车从研发、示范到商业化的进程。智能汽车产业在政策大力推动与技术飞速进步下将迎来快速发展，相关上市公司将受益。

多城跟进自动驾驶

随着重庆加入自动驾驶城市路测的队伍，标志着自动驾驶在各地正在形成加速发展态势。

2017年12月，北京率先发布《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》，对测试主体、测试车辆、测试人员、事故处理等主要方面都做出了要求。2018年3月，上海发布了《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》，在政策的基础上，同时发放了全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌，划定了相关测试道路。

相继有北京、上海和重庆开展自动驾驶道路测试和发放路测牌照后。广州、杭州、深圳等城市也正在纷纷提速自动驾驶路测。业内人士表示，这将给自动驾驶产业持续注入动力。

信达证券分析认为，由于国内外道路状况、驾驶状况的差异导致国内自动驾驶测试数据极具价值，这些城市有望吸引国内外自动驾驶相关企业前来进行路测，产业集聚效应有望逐渐发挥。

国家发改委此前发布的《智能汽车创新发展战略》征求意见稿提出，到2020年，智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车（L3）实现市场化应用；2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车（L4）实现规模化应用。

业内分析人士认为，一方面，自动驾驶路测近期集中在多城市快速落地，表明政府对自动驾驶产业发展的高度重视，落地城市的示范作用有望带动其他城市对自动驾驶的政策支持。另一方面，实际道路驾驶测试的正式开展和路测牌照的正式发放意味着国内自动驾驶企业可以在国内道路进行自动驾驶测试。相较以往的封闭道路测试，实际道路更贴近真实的驾驶环境，测试所获数据的价值更高，更有利于自动驾驶算法的更新迭代。

但同时也有观点认为，车辆的网络安全及远程控制等问题也将成为路测的安全隐忧。若不能有效解决相关问题，自动驾驶车辆的推广应用或受影响。

上市公司积极布局

随着政策支持的逐步落地、自动驾驶量产车的日益临近，产业发展值得期待。关键零部件供应商、汽车电子解决方案供应商、智能驾驶整车龙头有望受益。

四维图新在精度地图上深入布局，龙头优势显著，目前已经形成了“芯片+算法+软件+地图”的业务战略布局，公司借助高精度地图在智能驾驶领域获得的卡位优势，并通过布局车载芯片、ADAS、车联网形成了自动驾驶全面布局，公司已经在智能驾驶领域建立了较强的竞争优势，未来的发展前景广阔。

路畅科技主打汽车智能化产品，持续进行汽车智能化产品的技术创新，先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作，共同推进车联网及汽车智能化的发展。2017年公司连续投资设立三家子公司从事智能驾驶舱相关产品的技术研发。前装销售与广汽丰田、马来西亚宝来等国内外车厂建立联系并已在部分车型上实现供货；后装业务稳步增长，目前在国内外市场分别通过自有品牌经销模式和“ODM”经营模式销售。

作为智能驾驶整车厂的龙头，上汽集团近日与奥地利TTTech签订合作协议，双方将成立合资公司，双方持股比例为50.1：49.9。双方将携手推进智能驾驶中央决策控制器（iECU）集成开发，提升智能驾驶核心能力。上汽集团的自动驾驶系统关键技术研究启动于2013年，今年3月，上汽集团已经获得国内第一张智能网联汽车道路测试用牌照。