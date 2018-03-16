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特斯拉Semi电动卡车高清近照首曝：帅过擎天柱

特斯拉Semi电动卡车高清近照首曝：帅过擎天柱
2018年03月16日 15:44 快科技
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　　上周，埃隆·马斯克（Elon Musk）分享了一张照片，展示了特斯拉Semi全电动卡车的首次货物之旅。

　　而现在，国外媒体electrek又曝光了这辆卡车在运货前的多张高清照片，其工作方式和内部构造一览无余。据悉，这组照片由特斯拉Semi早期预定客户Tony Knoblauch提供。

　　埃隆·马斯克此前曾发表评论称，我们甚至可以在后轴上看到4台独立的电动机，它们与Model 3上使用的发动机相同，其额定功率是271马力，4台电机的总输出功率则是1084马力。

　　据悉，特斯拉Model 3和此款特斯拉Semi全电动卡车，已经从Model S和Model X中所使用的交流感应电动机转变为了永磁电机。

　　特斯拉汽车设计师也在最近的一次采访中解释了Model 3向永磁电机转变的设计规划。该公司将通过在希腊建立一个电动汽车研发小组，来吸引当地优秀的电气工程人才。

　　对于特斯拉Semi来说，最大的未知数是电池组，以及特斯拉是如何使它的能量密度与半挂卡车的重量和成本限制相匹配，此外，一个超高效的驱动单元也是其中相当重要的一环。

　　根据之前的报道，特斯拉计划于2019年投产Semi全电动半挂卡车。在量产前，特斯拉将会一直积极测试Semi卡车的各种情况，我们也将有更多机会来一睹它的风采。

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